Arcieri del tricolle sul podio a Napoli: esulta Ariano Gara valida per la qualificazione al prossimo campionato italiano

Un oro ed un argento per gli Arcieri del Tricolle alla gara interregionale indoor 18 metri, del 23 novembre 2025, tenutasi a Pozzuoli e valida per la qualificazione al prossimo campionato italiano.



L’arciera Marianna Rogazzo, con un’eccezionale prestazione, dopo questa gara, si è posizionata nella ranking list nazionale delle master arco nudo, dalla nona alla quinta posizione.



Ancora una volta gli Arcieri del Tricolle si sono caratterizzati non solo per le loro prestazioni sportive ma anche per la loro vicinanza ai temi sociali.



Per quanto ci consta sono già stati i primi, a livello nazionale, ad esporre, in occasione dell’organizzazione di una gara indoor, tenutasi ad Ariano Irpino il 09 novembre 2025, oltre alle bandiere italiana, della Fitarco ed a quella dell’associazione, anche quella della pace, esposta in considerazione del critico momento internazionale che si sta vivendo ed in considerazione che la pace è un valore universalmente condiviso e riconosciuto.



Inoltre, nella gara di Pozzuoli, sempre per quanto ci consta, sono stati gli unici tre arcieri, non solo in Campania ma in Italia, a gareggiare con un segno rosso sul proprio viso, aderendo alla campagna internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne.



Queste le loro posizioni nella classifica generale.

Marianna Rogazzo, arco nudo, master femminile, oro.

Lucia Piligra De Delfinetti Sharon Lucia, arco nudo, senior femminile, argento.

Domenico Paonessa, arco nudo, master maschile, settimo.