Avellino Basket, vigilia del match con Pistoia. Posticipo con la Fortitudo Obiettivo continuità per la squadra irpina con coach Di Carlo in panchina

Domani, con palla a due alle 20.30, l'Unicusano Avellino Basket sarà ospite dell'Estra Pistoia al PalaCarrara per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A2. Irpini a caccia della continuità con coach Gennaro Di Carlo in panchina dopo la vittoria ottenuta contro la Dole Rimini Basket al PalaDelMauro sabato scorso. Nel frattempo, è ufficiale il posticipo del match tra l'Avellino Basket e la Fortitudo Bologna. "L'Unicusano Avellino Basket comunica che il match contro la Flats Service Fortitudo Bologna, valido per la quindicesima giornata di andata, si giocherà mercoledì 3 dicembre alle ore 20.30 al PalaDelMauro. - si legge nella nota diffusa dal club del presidente Giuseppe Lombardi - Il match era originariamente in programma per domenica 30 novembre".