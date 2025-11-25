Domani, con palla a due alle 20.30, l'Unicusano Avellino Basket sarà ospite dell'Estra Pistoia al PalaCarrara per la quattordicesima giornata del campionato di Serie A2. Irpini a caccia della continuità con coach Gennaro Di Carlo in panchina dopo la vittoria ottenuta contro la Dole Rimini Basket al PalaDelMauro sabato scorso. Nel frattempo, è ufficiale il posticipo del match tra l'Avellino Basket e la Fortitudo Bologna. "L'Unicusano Avellino Basket comunica che il match contro la Flats Service Fortitudo Bologna, valido per la quindicesima giornata di andata, si giocherà mercoledì 3 dicembre alle ore 20.30 al PalaDelMauro. - si legge nella nota diffusa dal club del presidente Giuseppe Lombardi - Il match era originariamente in programma per domenica 30 novembre".
Avellino Basket, vigilia del match con Pistoia. Posticipo con la Fortitudo
Obiettivo continuità per la squadra irpina con coach Di Carlo in panchina
Foto: ufficio stampa Avellino Basket
