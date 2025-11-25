Nuoto, Oceanika brilla al Memorial "Giuseppe Iuliano" Risultati positivi per il team irpino

Domenica 23 novembre 2025 si è svolto con grande entusiasmo il GRAN PRIX 2025 - Memorial "Giuseppe Iuliano", manifestazione dedicata al nuoto pinnato, che ha visto protagonisti atleti provenienti da tutta la regione. La competizione, riservata ai settori Esordienti, Master e Categoria, si è tenuta all’insegna dello sport, dell’aggregazione e del ricordo di una figura importante per il movimento sportivo. La squadra Oceanika, come sempre, ha dimostrato grinta e spirito di squadra, distinguendosi tra i partecipanti e confermando il proprio ruolo di rilievo nel panorama regionale. La manifestazione, valida anche come prova del Campionato Regionale Invernale Campania e come qualificazione ai Campionati Italiani, ha offerto gare di alto livello tecnico e momenti di grande emozione. Un successo organizzativo e sportivo che onora la memoria di Giuseppe Iuliano e rafforza il legame tra giovani atleti, allenatori e famiglie unite dalla passione per il nuoto pinnato.