Avellino Basket vincente a Pistoia: battuta l'Estra 65-78

L'Unicusano Avellino Basket vince al PalaCarrara di Pistoia contro l'Estra con il risultato di 65-78 nella quattordicesima giornata del campionato di Serie A2. Dell'Agnello e Chandler guidano la squadra irpina alla vittoria con il 2 su 2 per coach Gennaro Di Carlo. Doppia cifra anche per Grande, Cicchetti e Mussini.
Il tabellino
LNP Serie A2
Quattordicesima Giornata
Estra Pistoia - Unicusano Avellino Basket 65-78
Parziali: 14-24, 12-14, 17-19, 22-21
Pistoia: Nicolas Alessandrini 16 (2/3, 3/7), Jazz Johnson 15 (3/7, 2/7), Federico Stoch 9 (3/5, 1/3), Filippo Gallo 8 (1/3, 2/6), Simone Zanotti 8 (0/4, 2/6), Seneca Knight 3 (0/4, 0/3), Luca Campogrande 3 (0/0, 1/4), Nicolo Dellosto 3 (0/0, 1/3), Cosimo Flauto, Daniele Magro, Gianmarco Pinelli, Lorenzo Saccaggi
Avellino: Giacomo Dell'Agnello 15 (7/9, 0/1), J.J. Chandler 15 (4/9, 1/3), Alessandro Grande 11 (4/5, 1/4), Alexander Cicchetti 11 (4/6, 0/0), Federico Mussini 11 (4/4, 0/3), Jaren Lewis 7 (2/7, 1/2), Mikk Jurkatamm 6 (0/0, 2/5), Giovanni Pini 2 (1/2, 0/0), Giacomo Donati (0/2, 0/0), Cosimo Costi 0