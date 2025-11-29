New Sporting In protagonista nella gara Campioni Campani: i risultati Il team di Ariano Irpino è già pronto per nuove sfide

Nella gara Campioni Campani, alla Piscina Centro Federale Scandone di Napoli la New Sporting In di Ariano Irpino, guidata dal tecnico Mario Altavilla con l'accompagnatore Nicola Bongo, ha ottenuto il primo posto con Miranda Scrima, Ciro Di Lillo e Piergiorgio Laudati. Ottime prestazioni anche per Marta Mariapia Grasso, Nicoletta Laudati, Andrea Tarantino e Giuseppe Palmieri. La New Sporting In è stata protagonista all'evento nella città partenopea. Il gruppo ufitano è già al lavoro per nuove sfide e nuovi orizzonti verso il 2026.