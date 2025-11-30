Scandone Avellino: vittoria casalinga contro l'Esperia Cagliari (74-62) Carone: "Siamo sulla strada giusta e dobbiamo continuare a lavorare con questa energia e intensità"

La Scandone Avellino supera l'Esperia Cagliari con il risultato di 74-62 al PalaDelMauro. "Sono molto felice di aver vinto questa partita contro una squadra importante come Cagliari che mira a raggiungere i primi posti della classifica, molto probabilmente non ha ancora trovato la quadra, ma hanno giocatori importanti per la categoria. - ha spiegato il coach della squadra irpina, Titto Carone - Oggi tutti hanno fatto la loro parte, importantissimi i vari Ragusa, Cantone, Tonello e Iannicelli vista l’assenza di Beck e Duranti a mezzo servizio. Siamo sulla strada giusta e dobbiamo continuare a lavorare con questa energia e intensità”. Nel prossimo turno, in programma sabato prossimo, la Scandone sarà ospite della Cestistica Benevento.

Il tabellino

FIP - Serie B Interregionale

Scandone Avellino - Esperia Cagliari 74-62

Parziali: 24-23, 16-16, 16-7, 18-16

Scandone: Scanzi 3, Piazza, Cioppa 10, Cantone 12, Ragusa 14, Quarisa 4, Iannicelli 3, Duranti 2, Tonello 7, Vitale 19, Beck. All. Carone

Cagliari: Manca 2, Cabriolu 11, Potì 6, Frattoni 9, Thiam 14, Picciau 9, Locci, Tocco, Morgillo 11. All. Manca