Terza vittoria di fila per l'Avellino Basket: Fortitudo Bologna ko 85-62 Successo con 6 uomini in doppia cifra per la squadra irpina

L'Unicusano Avellino Basket ha superato la Flats Service Fortitudo Bologna con il risultato di 85-62 nel posticipo della quindicesima giornata del campionato di Serie A2. Allungo nel secondo quarto, dominato con il 29-11, e controllo delle operazioni per la squadra irpina che chiude il match con 6 uomini in doppia cifra. Domenica sarà sfida in trasferta contro Sella Cento per l'Avellino Basket.

Il tabellino

LNP Serie A2

Quindicesima Giornata

Unicusano Avellino Basket - Flats Service Fortitudo Bologna 85-62

Parziali: 24-20, 29-11, 12-18, 20-13

Avellino: Giacomo Dell'Agnello 14 (6/8, 0/0), Alexander Cicchetti 13 (5/7, 0/1), Federico Mussini 12 (1/4, 3/6), Mikk Jurkatamm 12 (0/0, 3/4), Jaren Lewis 11 (3/5, 1/5), J.J. Chandler 11 (2/7, 1/5), Giovanni Pini 8 (2/2, 0/0), Alessandro Grande 4 (2/4, 0/0), Mattia Fianco, Giacomo Donati, Cosimo Costi, Leonardo Spagnoli

F. Bologna: Paulius Sorokas 19 (4/8, 2/4), Jordan Harris 14 (3/5, 2/4), Matteo Fantinelli 8 (2/4, 1/1), Alvise Sarto 8 (0/3, 2/5), Gianluca Della Rosa 5 (0/1, 1/7), Niccolo De Vico 5 (0/2, 1/3), Simon Anumba 3 (1/3, 0/1), Vincenzo Guaiana (0/0, 0/3), Samuele Moretti (0/3, 0/0), Matteo Barbieri