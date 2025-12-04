Addio a Mabel Bocchi: fu decisiva per la promozione della Partenio Avellino in A Stella del basket azzurro, votata dalla FIBA come miglior giocatrice del mondo nel 1975

Il basket italiano e internazionale è in lutto per la morte di Mabel Bocchi. L'ex cestista e giornalista è scomparsa all'età di 72 anni. Nata a Parma nel 1953, da padre italiano e madre argentina, Bocchi ha vissuto l'adolescenza in Irpinia ed esordì a soli 15 anni in Serie B nella Partenio Avellino con cui conquistò la storica promozione nella Serie A dando il via a un ciclo di stagioni straordinario per il basket femminile anche con una partecipazione nelle coppe europee (la Coppa Ronchetti). Ecco una delle formazioni nella palestra del Convitto Pietro Colletta con la guida di Costantino Pepe e Gerardo Maglio. L'avventura in Irpinia fu da apripista a una carriera straordinaria: 8 Scudetti, una coppa Italia e una Coppa dei Campioni in maglia GEAS Sesto San Giovanni e un bronzo con l'Italia agli Europei del 1974. Nell'anno successivo fu nominata miglior giocatrice del mondo con voto FIBA. Tra gli anni 80 e gli anni 90 fu talent per la Domenica Sportiva in Rai.

Il comunicato della FIP

"All'età di 72 anni ci ha lasciato Mabel Bocchi, probabilmente la più famosa giocatrice di basket italiana di tutti i tempi. Ricevuta la drammatica notizia, il presidente Giovanni Petrucci ne piange la scomparsa nel ricordo di un'amicizia di una vita, da quando Segretario generale la conobbe, ricordando i tanti momenti agonistici e i successi professionali che Mabel ha colto. Forte è il senso di vicinanza in questo momento del presidente Petrucci alla famiglia Bocchi, interpretando il cordoglio della FIP e della pallacanestro italiana. Sempre all'avanguardia, sempre innovatrice, dalla forte personalità, sempre se stessa, Mabel ci mancherà. Come persona e come protagonista del nostro mondo. Mabel Bocchi, campione d'Europa di club (l'attuale Women Euroleague) con il GEAS di Sesto San Giovanni nel 1978, primo titolo continentale femminile da parte di una squadra italiana di qualsiasi disciplina sportiva, ha poi vinto 9 scudetti proprio con la squadra sestese. Con la Nazionale (113 presenze e 1058 punti in totale) ha disputato tre Campionati Europei (terzo posto a Cagliari nel 1974) e un campionato del Mondo nel 1975 in Colombia. Nel 2007 è stata la prima giocatrice a ricevere l'Italia Basket Hall of Fame, la massima onorificenza del basket italiano".