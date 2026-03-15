Sesta vittoria di fila per la Scandone Avellino: battuta l'Antoniana (78-63) Kmetic guida i lupi con 26 punti: ulteriore prova di forza e qualità per i lupi

La Scandone Avellino firma la sesta vittoria consecutiva battendo la Pallacanestro Antoniana con il risultato di 78-63 nella ventiquattresima giornata del campionato di Serie B Interregionale. Parziali di 18-14, 20-14, 23-23 e 17-12 con il +10 all'intervallo e la gestione nella ripresa per la squadra di coach Ciro Dell'Imperio che sabato sarà ospite dell'Esperia a Cagliari. Primoz Kmetic, con 26 punti, guida la Scandone al successo. Flavio Gay, al rientro dopo l'impegno con la Nazionale 3x3 Open, realizza 13 punti. Doppia cifra anche per Fabio Stefanini e Andrea Donda, da 10 punti.

Il tabellino

Serie B Interregionale

Scandone Avellino - Pallacanestro Antoniana 78-63

Parziali: 18-14, 20-14, 23-23, 17-12

Scandone: Scanzi 5, Cioppa 2, Cantone, Iannicelli 3, Kmetic 26, Duranti 6, Vitale 3, Stefanini 10, Gay 13, Donda 10. All. Dell'Imperio

Antoniana: Chirico 2, Smith 16, Fiorillo, De Rosa 5, Trapani 6, Trentini 6, Di Palma 9, Serrapica 2, Pezzella 2, Tolino 4, Cortese 11. All. Visnjic