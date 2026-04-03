Sandro Abate vincente sull'Active Network: decisivo Everton nel finale (5-4) Vittoria preziosa per la squadra allenata da Basile al PalaDelMauro

La Sandro Abate ha superato l'Active Network con il risultato di 5-4 nella gara valida per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A di Calcio a 5. Al PalaDelMauro la squadra irpina si ritrova sotto dopo pochi secondi con il gol di Matias Sigfrido Block per gli ospiti. Dimas e Ducci firmano il sorpasso, ma arriva il controsorpasso con Degan e ancora Block nel primo tempo (2-3). Nella ripresa, asperta dal rosso rimediato da Abate, Pina firma anche il +2 per l'Active Network, ma la doppietta di Everton, intervallata dal gol di Galletto, vale il 5-4 finale e un successo prezioso per la squadra di Basile.

Il tabellino

Calcio a 5 - Serie A

Venticinquesima Giornata

Sandro Abate - Active Network 5-4 (2-3 pt)

Marcatori: 1' pt, 15'06'' pt M.S. Block (AN), 1'12'' pt Dimas (SA), 9'42'' pt Ducci (SA), 11'17'' pt Degan (AN), 2'20'' st Pina (AN), 15'32'' st, 18'33'' st Everton (SA), 17'53'' st Galletto (SA)

S. Abate: Ducci, Galletto, Alex, Dimas, Abate, Vitiello, Canarino, Botta, Mello, Maltauro, Di Luccio, Everton, Darici. All. Basile

A. Network: Perez, Curri, Amans, T. Block, Ugherani, Soares, Mazza, Ferretti, Degan, Cesaroni, M.S. Block, PIna. All. Monsignori

Ammoniti: Ferretti (AN), Mazza (AN), Alex (SA), Dimas (SA), Di Luccio (SA), Amans (AN)

Espulso: Abate (SA)