Ariano, play off serie C: strepitosa vittoria del Gsa a Caivano

Giovedì il match decisivo per il passaggio in serie B al palasport di Cardito

ariano play off serie c strepitosa vittoria del gsa a caivano

Il successo ottenuto porta il Gsa a 9 punti ad una sola distanza dalla capolista Elisa Volley che sarà ospite al Palacardito giovedì 23 aprile alle 20.30 in un match decisivo per il passaggio in serie B.

Ariano Irpino.  

Phoenix Caivano-Gsa finisce 1-3 per gli arianesi, in una sfida che annulla le speranze promozione della fortissima squadra napoletana e rilancia le quotazioni in prospettiva serie B del team allenato da Giulio Filomena e Nico Medici.

Una partita spettacolare iniziata con i padroni di casa che si sono aggiudicati il primo set (25 -22) riuscendo ad avere la meglio sugli irpini fallosi in attacco soprattutto nella fase finale del parziale.

Sotto per 0-1, la squadra del tricolle, con una prova di carattere e grande tenuta mentale ha reagito mettendo in pratica quanto provato per preparare il match.

Con lucida lettura del gioco avversario e conseguente valido sistema muro, il Gsa ha realizzato i punti necessari per tenere a distanza il Caivano ed imporre il proprio ritmo di gioco.

E’ stata una gara ben controllata  dal Gsa  in fase offensiva e in seconda linea, con una costruzione sempre precisa e varia dalla quale sono scaturite le  migliori possibili soluzioni offensive per gli schiacciatori.

Secondo, terzo e quarto set a favore degli ufitani che alla fine si impongono  3- 1, dimostrando il proprio valore tecnico ed una  solida forza del gruppo.

Il successo ottenuto porta il Gsa a 9 punti ad una sola distanza dalla capolista Elisa Volley che sarà ospite  al Palacardito giovedì 23 aprile alle 20.30 in un match decisivo per il passaggio in serie B.

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