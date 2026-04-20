Ariano, play off serie C: strepitosa vittoria del Gsa a Caivano Giovedì il match decisivo per il passaggio in serie B al palasport di Cardito

Phoenix Caivano-Gsa finisce 1-3 per gli arianesi, in una sfida che annulla le speranze promozione della fortissima squadra napoletana e rilancia le quotazioni in prospettiva serie B del team allenato da Giulio Filomena e Nico Medici.

Una partita spettacolare iniziata con i padroni di casa che si sono aggiudicati il primo set (25 -22) riuscendo ad avere la meglio sugli irpini fallosi in attacco soprattutto nella fase finale del parziale.

Sotto per 0-1, la squadra del tricolle, con una prova di carattere e grande tenuta mentale ha reagito mettendo in pratica quanto provato per preparare il match.

Con lucida lettura del gioco avversario e conseguente valido sistema muro, il Gsa ha realizzato i punti necessari per tenere a distanza il Caivano ed imporre il proprio ritmo di gioco.

E’ stata una gara ben controllata dal Gsa in fase offensiva e in seconda linea, con una costruzione sempre precisa e varia dalla quale sono scaturite le migliori possibili soluzioni offensive per gli schiacciatori.

Secondo, terzo e quarto set a favore degli ufitani che alla fine si impongono 3- 1, dimostrando il proprio valore tecnico ed una solida forza del gruppo.

Il successo ottenuto porta il Gsa a 9 punti ad una sola distanza dalla capolista Elisa Volley che sarà ospite al Palacardito giovedì 23 aprile alle 20.30 in un match decisivo per il passaggio in serie B.