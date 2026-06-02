Leva giovanile dell'Avellino Basket al PalaDelMauro: ecco il "tryout" Sedute di allenamento dirette e supervisionate dai coach Formato e Freda

Per lunedì 15 e martedì 16 giugno l'Avellino Basket ha organizzato una leva giovanile al PalaDelMauro. Le sedute di allenamento saranno dirette e supervisionate dal referente tecnico del club Salvatore Formato e dal responsabile del settore giovanile, Giuseppe Freda. Per partecipare alla selezione, tutti gli atleti interessati dovranno presentare obbligatoriamente il nulla osta rilasciato dalla società di appartenenza e il certificato medico di idoneità all'attività agonistica in corso di validità. Per l'iscrizione occorre compilare il form presente sul sito ufficiale dell'Avellino Basket.

Il programma degli allenamenti

Lunedì 15 giugno

Ore 17:00 | Categorie 2013 / 2014

Ore 18:15 | Categoria 2012

Ore 19:30 | Categorie 2010 / 2011

Martedì 16 giugno

Ore 17:00 | Categorie 2008 / 2009

Ore 18:15 | Categorie 2010 / 2011

Ore 19:30 | Categorie 2013 / 2014