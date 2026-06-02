Avellino, si accelera verso la prossima stagione: le ultime Occhio sugli under, alcune tappe dell'estate 2026 già definite

Il primo incontro tra Alessandro Nesta e il direttore sportivo Mario Aiello nella Capitale. Dopo i confronti a distanza e chiusi gli impegni prima in Canada e poi a Cipro rispettivamente da ambasciatore FIFA per il Mondiale e UEFA per la finale di Champions League, Nesta ha raggiunto Roma e con il ds dell'Avellino ecco la riunione operativa per i primi passi nella stagione 2026/2027 con il via della prossima settimana che dovrebbe la fase utile per l'arrivo del capitolino e dello staff ad Avellino con l'idea della conferenza stampa di presentazione.

Ritiro, memorial "Criscitiello" Coppa Italia

Ritiro a Rivisondoli dalla seconda metà di luglio, rientro in Irpinia per il memorial "Sandro Criscitiello" nel weekend dell'8 e 9 agosto al "Partenio-Lombardi" con l'Avellino che affronterà il Torino, poi il trentaduesimo di finale della Coppa Italia con Nesta e Armando Izzo da ex contro il Monza all'U-Power Stadium: alcune tappe dell'estate biancoverde sono già fissate in calendario e nelle prossime ore saranno più chiari i movimenti di mercato nell'equilibrio di una rosa che ritrova diversi elementi, che dovrà essere sfoltita e che dovrebbe ruotare, sull'opportunità del 4-2-3-1, sugli esterni offensivi, praticamente assenti nell'ultima stagione.

Contatti con le big per gli under

Aiello ha avviato da tempo i contatti per gli under. Kouadio e Rubino della Fiorentina, Faticanti e Pietrelli della Juventus, Lulli della Roma e Dembelé del Torino: sono alcuni dei profili immaginati dal club irpino nell'estate 2026. Faticanti ha disputato l'ultima annata in maglia Next Gen in prestito dal Lecce con il diritto di riscatto in favore dei bianconeri.