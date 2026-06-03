La Final Four Under 15 Eccellenza al PalaDelMauro di Avellino "Non solo un momento di alta competizione agonistica, ma anche una straordinaria festa di sport"

L'Avellino Basket ospiterà al PalaDelMauro la Final Four del campionato Under 15 Eccellenza, in programma giovedì 11 e venerdì 12. "L'evento vedrà riflettori puntati sul talento delle quattro migliori formazioni della categoria, pronte a contendersi il titolo regionale in un palcoscenico di assoluto livello. - si legge nella nota del club irpino - A contendersi il trofeo saranno Avellino Basket, Guerri Napoli, Basket Città di Caserta e San Paolino Group Fortitudo. La Final Four rappresenta non solo un momento di alta competizione agonistica, ma anche una straordinaria festa di sport e un'importante occasione di crescita, confronto e condivisione per tutti i giovani atleti coinvolti. L'Avellino Basket invita gli appassionati e la cittadinanza a riempire le tribune del PalaDelMauro per assistere al futuro del nostro basket".

Il programma gare

Giovedì 11 giugno (semifinali):

San Paolino Group Fortitudo - Guerri Napoli: ore 16:30

Avellino Basket - Basket Città di Caserta: ore 18:30

Venerdì 12 giugno (finali):

Finale 3°/4° posto: ore 18:30

Finale 1°/2° posto: ore 20:30