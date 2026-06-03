la final four under 15 eccellenza al paladelmauro di avellino

L'Avellino Basket ospiterà al PalaDelMauro la Final Four del campionato Under 15 Eccellenza, in programma giovedì 11 e venerdì 12. "L'evento vedrà riflettori puntati sul talento delle quattro migliori formazioni della categoria, pronte a contendersi il titolo regionale in un palcoscenico di assoluto livello. - si legge nella nota del club irpino - A contendersi il trofeo saranno Avellino Basket, Guerri Napoli, Basket Città di Caserta e San Paolino Group Fortitudo. La Final Four rappresenta non solo un momento di alta competizione agonistica, ma anche una straordinaria festa di sport e un'importante occasione di crescita, confronto e condivisione per tutti i giovani atleti coinvolti. L'Avellino Basket invita gli appassionati e la cittadinanza a riempire le tribune del PalaDelMauro per assistere al futuro del nostro basket".
Il programma gare
Giovedì 11 giugno (semifinali):
San Paolino Group Fortitudo - Guerri Napoli: ore 16:30
Avellino Basket - Basket Città di Caserta: ore 18:30
Venerdì 12 giugno (finali):
Finale 3°/4° posto: ore 18:30
Finale 1°/2° posto: ore 20:30