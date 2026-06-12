Nuoto: Atlas sport Village brilla al campionato nazionale CSEN 2026 Pioggia di ori e campioni d’Italia ad Agropoli

Una domenica da incorniciare per la squadra agonistica della Piscina Atlas Sport Village. Nel suggestivo scenario del Centro Sportivo Elysium di Agropoli, in occasione del Campionato Nazionale CSEN Nuoto 2026, i giovani atleti guidati dai tecnici Chiara Siciliano, Francesca Siciliano e Tino Tarantino hanno consegnato una prestazione collettiva di altissimo livello, conquistando numerose medaglie e diversi titoli di Campione d’Italia che hanno proiettato la società al 5° posto nella classifica assoluta finale con 2.279 punti su tredici società partecipanti provenienti da tutta la Campania e non solo.

La manifestazione, organizzata dallo CSEN in collaborazione con la SSD Elysium Sport e la SSD Poseidone Capaccio Paestum, ha visto sfidarsi domenica le categorie Enfant, Baby, Esordienti, Allievi e Giovani nella piscina da 25 metri di Via Alento, con gare di stile libero, rana, dorso, farfalla, misti e staffette.

Allievi: la staffetta vola e i titoli tricolori fioccano

Nella categoria Allievi l’Atlas Sport Village ha fatto la voce grossa sin dalle prime batterie. A fare da trascinatori sono stati Tolino Vincenzo e Cincinnato Davide, due atleti che hanno dimostrato una maturità agonistica fuori dal comune.

Cincinnato Davide (2013) si è rivelato il più rapido del lotto nei 50 stile libero maschili con 0’28"9, laureandosi Campione d’Italia, e ha bissato il successo nei 100 misti (1’12"1) aggiungendo un secondo titolo tricolore: una doppietta che testimonia la sua straordinaria versatilità.

Tolino Vincenzo (2013) ha primeggiato nei 50 farfalla maschili con il tempo di 0’32"3, fregiarsi del titolo di Campione d’Italia e completando poi il suo podio individuale con il bronzo nei 100 misti (1’16"8): una prestazione che conferma il suo talento cristallino.

La giornata degli Allievi si è chiusa nel migliore dei modi con la staffetta 4x50 stile mista, composta da Tolino Vincenzo, Berardi Allegra, Cincinnato Davide e Violante Giorgia Maria, che ha trionfato in 2’04"5 precedendo la formazione di casa dell’Elysium Agropoli. Quattro atleti, quattro Campioni d’Italia: un risultato che resterà nella storia della società.

A completare un quadro già esaltante, numerosi altri atleti della categoria hanno conquistato medaglie di argento e bronzo nelle rispettive gare individuali, contribuendo in modo determinante al punteggio complessivo della società.

Giovani: Berardi e Violante, due stelle in vasca

Nella categoria Giovani a rubare la scena sono state Berardi Allegra e Violante Giorgia Maria, protagoniste di una giornata semplicemente straordinaria.

Giorgia Maria Violante ha aperto le danze imponendosi nei 50 dorso femminili (2014) con il tempo di 0’38"8, laureandosi Campionessa d’Italia, prima di aggiudicarsi l’oro anche nei 100 misti (1’22"5) e conquistare così una straordinaria doppietta tricolore, confermandosi tra le nuotatrici più complete della sua categoria.

Allegra Berardi (2015) ha dominato i 50 rana femminili con un convincente 0’41"4, diventando Campionessa d’Italia, e si è ripetuta nei 100 misti vincendo in 1’27"1: una doppietta che ne certifica la maturità agonistica e lascia intravedere un futuro brillantissimo.

Accanto a questi risultati di eccellenza, numerosi altri atleti della categoria Giovani hanno conquistato medaglie e podi importanti - argenti e bronzi che hanno contribuito in modo decisivo al punteggio finale della società, insieme ad altri titoli di Campione/essa d’Italia che rendono ancora più ricca e prestigiosa questa giornata.

Esordienti e Baby: i più piccoli non deludono

La giornata ha regalato grandi soddisfazioni anche nelle categorie più giovani. Tra gli Esordienti e i Baby dell’Atlas Sport Village non sono mancati titoli di Campione/essa d’Italia, argenti e bronzi conquistati con determinazione e con la grinta di chi si affaccia all’agonismo con la voglia di stupire. Una generazione in crescita che fa ben sperare per il futuro della società.

Il bilancio della trasferta ad Agropoli è straordinariamente positivo: numerosi titoli tricolori, una lunga serie di podi e una mentalità di squadra che si è vista lungo l’intera giornata di gare. Merito va agli atleti, ma anche al lavoro quotidiano portato avanti in vasca dagli allenatori Chiara Siciliano, Francesca Siciliano e Tino Tarantino, che con dedizione e professionalità stanno costruendo una generazione di nuotatori dal grande futuro.

La prossima stagione si annuncia già con grandi aspettative: forte di questi risultati, la Piscina Atlas Sport Village è pronta a continuare il suo percorso di crescita, con la consapevolezza che i migliori anni devono ancora venire.