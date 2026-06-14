La Scandone Avellino vince a Reggio Calabria ed è promossa in Serie B Nazionale Vittoria in Gara 3, nella bella della finale playoff per i lupi

La Scandone Avellino vince Gara 3 della finale playoff contro la Pallacanestro Viola Reggio Calabria ed è promossa in Serie B Nazionale. Cammino nella post-season davvero da big e grande soddisfazione per la società presieduta da Marco Trasente che ha centrato l'obiettivo sin dalla scorsa estate dopo i rimpianti per la finale persa a Piazza Armerina nei secondi conclusivi. Coach Dell'Imperio ha guidato il roster biancoverde alla crescita lungo la stagione regolare per arrivare con forza e giusta mentalità alle sfide playoff.

Basket School Messina, Esperia Cagliari, Ondatel Virtus Matera e Pallacanestro Viola Reggio Calabria: ecco il percorso nella post-season con le serie al meglio delle tre gare e in semifinale e finale la Scandone ha ribaltato il fattore campo: ulteriore passaggio significativo per i lupi, che nella prossima stagione giocheranno in Serie B Nazionale.

In aggiornamento