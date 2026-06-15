Scandone in Serie B Nazionale, Dell'Imperio: "Premiati tutti i sacrifici" "Con le unghie e con i denti abbiamo inseguito questo obiettivo per regalare una gioia immensa"

La Scandone Avellino è promossa in Serie B Nazionale con la vittoria nella "bella" della finale playoff contro la Pallacanestro Viola Reggio Calabria al PalaCalafiore con il risultato di 76-84. "È stata una serie avvincente, disputata da due grandissime squadre che meriterebbero palcoscenici ben diversi.- ha spiegato il coach dei lupi, Ciro Dell'Imperio - Faccio i complimenti alla Viola Reggio Calabria e a coach Cadeo per lo spettacolo offerto durante tutta la finale. Le mie congratulazioni più grandi, però, vanno ai miei ragazzi, che mi hanno regalato una delle gioie più importanti della mia vita".

"Ringrazio il presidente per la fiducia accordatami a dicembre"

"Questa promozione è il premio per tutti i sacrifici fatti durante l'anno: non abbiamo mai mollato, nemmeno dopo gara 2, quando avevamo sprecato una grande opportunità davanti al nostro pubblico. - ha aggiunto Dell'Imperio - Con le unghie e con i denti abbiamo inseguito questo obiettivo per regalare una gioia immensa ai nostri tifosi e a tutto l'ambiente biancoverde, che merita tutto questo. Ringrazio il presidente per la fiducia che mi ha accordato a dicembre e tutto lo staff tecnico, medico e dirigenziale. Questo successo è anche, e soprattutto, merito loro".