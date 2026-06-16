Scandone Avellino, Trasente: "Serie B Nazionale? Ci faremo trovare pronti" Il presidente: "Bravi nei momenti complicati ad essere un vero gruppo"

"Siamo contentissimo per il risultato finale e per tutta la stagione. Non era facile passare in un palazzetto così caldo, ma i ragazzi hanno risposto bene e si sono compattati nel momento complicato": ecco il commento del presidente Marco Trasente per la promozione della sua Scandone Avellino in Serie B Nazionale.

"Una promozione che aspettavamo da due anni"

"Il campionato è stato altalenante fino a dicembre, avevamo perso gare in malo modo e occorreva dare una scossa. Il campo ci ha dato ragione. - ha aggiunto il massimo dirigente della società irpina. Andrea Iannicelli è stato decisivo dentro e fuori dal campo. Matteo Tonello ha svolto la riabilitazione ad Avellino per stare vicino alla squadra e trasmettere un senso di unione e forza ai compagni. La prospettiva? La Serie B Nazionale è un campionato che aspettavamo da due anni, che sognavamo. Ci faremo trovare pronti anche per questa nuova categoria".