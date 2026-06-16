Scandone, Stefanini: "La promozione è merito di tutti" "Ce ne andiamo al mare con un sorriso meritato da tutta la città"

Fabio Stefanini, in compagnia del presidente Marco Trasente e dell'assistant coach Fabio Iannicelli, ha raggiunto il Campo Scuola Coni per gli Sport Days dopo la promozione ottenuta dalla Scandone Avellino in Serie B Nazionale. "È una gioia fantastica, un’emozione unica. - ha spiegato l'ala biancoverde - Ho vinto il mio primo campionato e farlo qui ad Avellino con la maglia della Scandone è veramente sensazionale".

"L'unico rimpianto è quello di non aver vinto al PalaDelMauro"

"C’è il rammarico di non averla vinta in casa davanti ai quasi quattromila del PalaDelMauro, però l’importante era portarla a casa. Questo successo rimarrà sicuramente nella storia di questa nuova Scandone. Proprio un anno fa abbiamo perso all’ultimo secondo. Adesso ce ne andiamo al mare, finalmente. Ce ne andiamo al mare con un sorriso meritato da tutti. Se lo merita anche la città".

"Il triangolare? Può succedere di tutto"

Stefanini è pronto per le nozze: "Fortunatamente è andata bene perché se avessimo perso ci sarebbero stati gli spareggi e sarebbe stato un problema veramente grosso. Adesso io ho un’altra partita domenica prossima e poi basta: vacanza per tutti quanti. Il triangolare? Ci saranno Reggio Calabria, Siena e Pizzighettone. Sono partite secche e può succedere di tutto. Da squadra del Sud cerchiamo di tifare per Reggio Calabria, che ha investito molto quest’anno, ma in bocca al lupo a queste tre squadre: chi salirà vorrà dire che avrà meritato più delle altre".