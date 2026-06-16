Gold femminile fase regionale: prestigioso riconoscimento per la città di Ariano Importante designazione per il club "La Tartaruga". Non era mai accaduto in Irpinia

Il club La Tartaruga è lieto di annunciare che la Fitp Campania ha assegnato al circolo l’organizzazione del Tabellone Gold Femminile Coppa Italia Tpra - Fase Regionale, per la prima volta in assoluto ad un circolo irpino, che si svolgerà dal 4 e 5 luglio presso gli impianti del club.

L’importante designazione rappresenta un significativo riconoscimento per il lavoro svolto negli ultimi anni dal Club La Tartaruga, impegnato costantemente nella promozione e nello sviluppo dell’attività tennistica sul territorio, sia sotto il profilo sportivo che organizzativo.

La presidente Lucia Scrima ha espresso grande soddisfazione per l’assegnazione dell’evento:

"Ringrazio la Fitp Campania per la fiducia accordata al nostro circolo. Ospitare il tabellone coppa Italia Tpra gold femminile regionale rappresenta per noi motivo di grande orgoglio e una importante attestazione del percorso di crescita che ilcClub La Tartaruga sta portando avanti.

Questo incarico premia l’impegno di dirigenti, collaboratori e soci, confermando la qualità del lavoro svolto anche sotto il profilo organizzativo in particolare da Francesco Bevere. Siamo pronti ad accogliere atlete, tecnici e appassionati, garantendo un evento all’altezza dell’importanza della manifestazione".

Nei due giorni di competizione si sfideranno le migliori rappresentative femminili della regione, offrendo uno spettacolo sportivo di alto livello e contribuendo alla valorizzazione del tennis campano.

Il club La Tartaruga rivolge fin da ora il proprio benvenuto a tutte le partecipanti e agli appassionati che seguiranno la manifestazione, con l’auspicio che l’evento possa rappresentare un momento di sport, condivisione e crescita per l’intero movimento tennistico regionale.