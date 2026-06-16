Gold femminile fase regionale: prestigioso riconoscimento per la città di Ariano

Importante designazione per il club "La Tartaruga". Non era mai accaduto in Irpinia

gold femminile fase regionale prestigioso riconoscimento per la citta di ariano

La presidente Lucia Scrima ha espresso grande soddisfazione per l’assegnazione dell’evento...

Ariano Irpino.  

Il club La Tartaruga è lieto di annunciare che la Fitp Campania ha assegnato al circolo l’organizzazione del Tabellone Gold Femminile Coppa Italia Tpra - Fase Regionale, per la prima volta in assoluto ad un circolo irpino, che si svolgerà dal 4 e 5 luglio presso gli impianti del club.

L’importante designazione rappresenta un significativo riconoscimento per il lavoro svolto negli ultimi anni dal Club La Tartaruga, impegnato costantemente nella promozione e nello sviluppo dell’attività tennistica sul territorio, sia sotto il profilo sportivo che organizzativo.

La presidente Lucia Scrima ha espresso grande soddisfazione per l’assegnazione dell’evento:

"Ringrazio la Fitp Campania per la fiducia accordata al nostro circolo. Ospitare il tabellone coppa Italia Tpra gold femminile regionale rappresenta per noi motivo di grande orgoglio e una importante attestazione del percorso di crescita che ilcClub La Tartaruga sta portando avanti.

Questo incarico premia l’impegno di dirigenti, collaboratori e soci, confermando la qualità del lavoro svolto anche sotto il profilo organizzativo in particolare da Francesco Bevere. Siamo pronti ad accogliere atlete, tecnici e appassionati, garantendo un evento all’altezza dell’importanza della manifestazione".

Nei due giorni di competizione si sfideranno le migliori rappresentative femminili della regione, offrendo uno spettacolo sportivo di alto livello e contribuendo alla valorizzazione del tennis campano.

Il club La Tartaruga rivolge fin da ora il proprio benvenuto a tutte le partecipanti e agli appassionati che seguiranno la manifestazione, con l’auspicio che l’evento possa rappresentare un momento di sport, condivisione e crescita per l’intero movimento tennistico regionale.

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