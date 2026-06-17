Avellino: un nuovo impianto sportivo al Campo Coni Il delegato CONI Saviano: "Investire negli impianti, non solo nel capoluogo, è fondamentale"

"Avevo augurato il massimo a tutte le squadre irpine impegnate ai playoff, avrei voluto altre promozioni e festeggiamo quella centrata dalla Scandone Avellino. Nella passata stagione è sfuggiata all'ultimo secondo, questa volta la squadra ha centrato l'obiettivo dimostrando carattere e capacità di reazione riuscendo a correggere gli errori lungo il percorso e nelle gare singole": così il delegato CONI Avellino, Giuseppe Saviano, che si è espresso anche sulle strutture sportive. La vecchia tendostruttura del Campo Coni sarà demolita e nascerà un nuovo impianto sportivo finanziato dalla Regione Campania. La prospettiva è che diventi il primo riferimento per il calcio a 5, ma non solo per il capoluogo irpino e per la provincia.

"Premiati i sacrifici di tutti"

"Merito agli atleti e allo staff tecnico per il lavoro svolto, ma anche alla dirigenza, che ha sostenuto uno sforzo finanziario notevole. - ha aggiunto Saviano - È un successo che ha premiato l’impegno e i sacrifici di tutti e che lascia ben sperare per il futuro del basket irpino. I risultati ottenuti dalle società sportive del territorio dimostrano che si sta lavorando bene, ma per continuare a crescere è necessario creare ulteriore sinergia tra istituzioni, mondo economico e realtà sportive".

"Offrire le condizioni migliori ai giovani e alle società"

Sui lavori di restyling per la tendostruttura del Campo Coni Saviano ha aggiunto: "Occorrono strutture adeguate che consentano alle squadre di allenarsi e programmare le proprie attività in modo sereno. Investire negli impianti, non solo nel capoluogo, significa offrire ai giovani e alle società le condizioni migliori per continuare a ottenere risultati importanti».