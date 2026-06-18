Avellino Basket: pronti tre ingaggi per il nuovo roster Prende forma il roster biancoverde per la stagione di Serie A2 2026/2027

Il roster dell'Avellino Basket per la stagione 2026/2027 di Serie A2 sta prendendo forma. Gianluca Della Rosa e Mattia Palumbo saranno i playmaker. Il primo è reduce dall'avventura con la Fortitudo Bologna, il secndo dall'esperienza con la RSR Sebastiani Rieti. La società irpina è vicina anche all'ala Marco Mollura, vincente in stagione con la Givova Scafati per la promozione diretta in Serie A. L'Avellino Basket ha salutato Alexander Cicchetti, Giovanni Pini, Blake Francis e Jay Jay Chandler sui canali social.

I comunicati

"Alexander Cicchetti ha vissuto questa esperienza senza mai risparmiarsi. Con il suo modo diretto di stare in campo, ha portato intensità, energia e quella disponibilità che spesso non finisce nelle statistiche, ma che ogni squadra sa riconoscere e apprezzare. Giorno dopo giorno si è ritagliato il proprio spazio all'interno del gruppo, affrontando ogni occasione con serietà e mettendo sempre il collettivo davanti a tutto. Dietro il giocatore combattivo, abbiamo scoperto un ragazzo rispettoso e benvoluto da compagni e staff. Grazie per il percorso condiviso e per tutto quello che hai dato a questi colori. Ti auguriamo il meglio per il tuo futuro, Alex".

"Si è messo al servizio della squadra, portando presenza, disponibilità e dedizione durante tutta la stagione. Sul parquet si è fatto rispettare con il suo carattere e la sua fisicità. Fuori dal campo l’abbiamo apprezzato per le sue qualità umane. Un compagno affidabile, un professionista serio, un giocatore che non si è mai tirato indietro. Grazie per aver condiviso con noi questo percorso, Giovanni. Ti auguriamo il meglio per la tua carriera futura".

"È arrivato a stagione in corso. Gli sono bastate poche partite per lasciare il segno. Ha saputo entrare subito nello spirito della squadra, mettendo il proprio talento al servizio del gruppo, conquistando il rispetto dei compagni e l'affetto dei tifosi biancoverdi. In poche settimane è diventato una presenza importante sul parquet, dimostrando grande professionalità e attaccamento alla maglia. Grazie di tutto, Blake. Ti auguriamo il meglio per la tua carriera".

"Jay Jay Chandler conclude la sua esperienza ad Avellino dopo una stagione in cui ha inciso con personalità, scelte mature e una presenza capace di tenere la squadra dentro i momenti più complessi. Oggi lo ringraziamo per ciò che ha costruito, per l’impatto che ha dato al nostro percorso e per la professionalità con cui ha rappresentato la maglia.

Ciao, Jay Jay. La tua pagina resterà sempre parte della nostra storia".