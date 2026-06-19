Trasente: "Coronati tre anni di lavoro. Il nostro progetto è Scandone 2030" Festa promozione al PalaDelMauro con i tifosi e il trofeo

Conferenza stampa con il presidente Marco Trasente, il direttore generale Giulio Pastena, ma anche con il coach, Ciro Dell'Imperio, confermato alla guida della squadra per la stagione di Serie B Nazionale 2026/2027: annuncio da parte della proprietà della Scandone Avellino, che ha festeggiato la promozione al PalaDelMauro.

"Ora al lavoro per un nuovo capitolo"

"È il coronamento di tre anni di lavoro, sacrifici e scelte non semplici. - ha spiegato Trasente - Oggi siamo felici ed emozionati. Questa promozione rappresenta il risultato di un lavoro condiviso da tante persone che hanno creduto nel progetto sin dal primo giorno. Senza il loro contributo tutto questo non sarebbe stato possibile. Si è parlato di fusione. Non ci interessa la categgoria, ci interessa il progetto Scandone 2030. In quell'anno si tireranno le somme. Chiunque vorrà fare di questo progetto e ben accetto. Oggi festeggiamo una promozione che ci rende orgogliosi. Da domani torneremo a lavorare per scrivere un nuovo capitolo della storia della Scandone".

"Società solida, sostenibile e radicata"

"La promozione rappresenta un punto di partenza e non di arrivo. - ha rimarcato Pastena - La Scandone ha già definito un piano di sviluppo pluriennale che comprende il consolidamento della prima squadra, il rafforzamento della struttura organizzativa e investimenti importanti nel settore giovanile. Vogliamo costruire una società sempre più solida, sostenibile e radicata nel territorio".