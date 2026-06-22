Pesca sportiva: Alberico Valente tra i primi 10 del Club Azzurro Trout Area Nuovo grande risultato per l'irpino con il suo team ProSpin

Alberico Valente si è classificato tra i primi dieci del Club Azzurro Trout Area. L'atleta irpino della ProSpin "ha confermato ancora una volta il suo talento, la sua determinazione e la passione che mette in ogni competizione": ha sottolineato il suo team. "Un risultato prestigioso che premia il lavoro, l'impegno e i sacrifici affrontati durante tutta la stagione. Siamo orgogliosi di averti nella famiglia ProSpin e di vedere i nostri colori rappresentati ai massimi livelli della disciplina. - ha rimarcato la ProSpin - Continua così Alberico, questo è solo un altro importante traguardo di un percorso che merita grandi soddisfazioni. Noi di ProSpin siamo fieri di te".

Cos'è la Trout Area

"È una disciplina di pesca sportiva altamente tecnica e regolamentata, praticata in laghi e laghetti dedicati alla trota, dove l'utilizzo di attrezzature ultraleggere ed esche artificiali specifiche è fondamentale. Si pesca esclusivamente catch & release, impiegando micro spoon, piccoli crank e soft bait che richiedono precisione, sensibilità e continua capacità di adattamento alle condizioni dell’acqua e al comportamento delle trote. Le competizioni e gli allenamenti di Trout Area si basano su ritmi rapidi, cambi frequenti di esca e strategie mirate a stimolare l’attacco anche dei pesci più apatici. uesta tecnica, nata in Giappone e ormai diffusa a livello internazionale, offre un’esperienza estremamente divertente, tecnica e pulita, ideale per chi ama una pesca sportiva moderna, dinamica e svolta nel pieno rispetto dell’ambiente": così la FIPSAS (Federazione Italiana Pesca Sportiva Attività Subacquee e Nuoto Pinnato) sul sito ufficiale.