Tennis: trionfo a Parigi per Maria Elena Riccio e Manuela Leo Entrambe protagoniste di un percorso impeccabile culminato con la netta vittoria in finale

Grande successo al club La Tartaruga di Ariano Irpino nel torneo TPRA Parigi di doppio femminile per la coppia formata da Maria Elena Riccio e Manuela Leo, protagoniste di un percorso impeccabile culminato con la netta vittoria in finale.

Nell'atto conclusivo della manifestazione, Riccio e Leo hanno imposto il proprio ritmo fin dai primi scambi, superando con il punteggio di 9/3 la valida coppia sannita composta da Donatella Fortuna e Pasqualina Ruggero. Una finale interpretata con grande determinazione, lucidità tattica e qualità di gioco, che ha confermato l'eccellente momento di forma delle due atlete.

Il successo non rappresenta certo una sorpresa per chi ha seguito il loro cammino nel torneo. La coppia Riccio/Leo ha infatti mostrato sin dalle fasi iniziali grande solidità e piena consapevolezza dei propri mezzi, qualità emerse chiaramente anche nella brillante prestazione offerta nei quarti della Serie D2 femminile contro Caserta.

Un segnale importante che aveva già lasciato intravedere le potenzialità di un duo sempre più affiatato e competitivo.

La vittoria nel TPRA Parigi Parigi è dunque il meritato coronamento di un percorso costruito con impegno, sacrificio e continui miglioramenti tecnici. Riccio e Leo hanno saputo unire esperienza, intesa e carattere, dimostrando di poter fare la differenza nei momenti decisivi e conquistando con pieno merito il titolo di doppio femminile.

Per Maria Elena Riccio e Manuela Leo arriva così un'affermazione prestigiosa che rafforza ulteriormente le loro ambizioni per i prossimi appuntamenti stagionali, mentre per Fortuna e Ruggero resta comunque la soddisfazione di aver raggiunto una finale combattuta e di alto livello.

Una giornata da ricordare, dunque, per le nuove regine del TPRA Parigi Parigi: Maria Elena Riccio e Manuela Leo, protagoniste di un trionfo costruito punto dopo punto e suggellato da una finale dominata con il punteggio di 9/3.