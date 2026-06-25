Avellino Basket, ecco Serpilli: "Un onore giocare in questo club" "Cercherò di essere un buon team player e cercherò di far valere le mie caratteristiche tecniche"

Michele Serpilli è un nuovo giocatore dell'Halley Campania Avellino Basket. "Ho scelto Avellino perchè è una piazza storica, per me è un grande onore arrivare a giocare in questo club. - ha spiegato l'ala/centro classe '99, reduce dall'avventura con la Scaligera Verona, chiusa con la promozione in Serie A - La presenza di coach Di Carlo ha senza dubbio avuto un peso, mi ha già allenato ed in passato mi ha sempre cercato. Questo significa tanto per me e cercherò di essere ancora di più protagonista quest'anno, dopo aver avuto una buona stagione con Verona conclusa con la vittoria del campionato. Sicuramente i risultati di squadra saranno molto importanti, cercherò di essere un buon team player e cercherò di far valere le mie caratteristiche tecniche portando non solo tiro da tre punti, ma anche energia, difesa e rimbalzi". Serpilli è nipote di Achille Polonara e l'esperienza a Montegranaro gli ha già permesso di lavorare proprio con coach Di Carlo, che ritrova oggi sulla panchina avellinese.

"Mentalità di alto livello"

"Michele lo conosco bene, ho avuto il piacere di allenarlo qualche anno fa a Montegranaro. - ha spiegato il coach dell'Avellino Basket, Gennaro Di Carlo - Ha acquisito notevole esperienza nel campionato di Serie A2, fa del tiro da tre punti la sua caratteristica principale, ma anche la sua capacità di poter essere speso in diversi ruoli lo rende efficace. In questi suoi anni di esperienza ha saputo sviluppare una mentalità di alto livello, peraltro culminata con la vittoria del campionato con la maglia di Verona. Parliamo di un role-player capace di farsi trovare sempre pronto, un ragazzo sul quale contiamo molto e che ci aiuterà ad affrontare una stagione impegnativa come quella che ci aspetta".

"Tra i veterani del torneo di Serie A2"

"Serpilli è uno dei veterani del torneo di Serie A2, in carriera ha avuto modo di giocare in squadre che hanno lottato per diversi obiettivi ed ha saputo compiere un importante percorso di crescita e maturità. - ha aggiunto il general manager dell'Avellino Basket, Antonello Nevola - Ha le caratteristiche tecniche che ricercavamo e siamo sicuri sarà una pedina importante all'interno del nostro scacchiere. Diamo il benvenuto a Michele, certi che la sua disponibilità e le sue skills ci saranno d'aiuto".