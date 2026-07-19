Scandone Avellino: le date della regular season di Serie B Nazionale Anche la terza serie nazionale al via nel weekend del 27 settembre

Due gironi da 18 squadre per la Serie B Nazionale e stagione regolare da 34 giornate (andata e ritorno): la LNP ha ufficializzato le date della regular season per il prossimo campionato.

Le date

Prima giornata - Domenica 27 settembre

Ultima giornata di andata (con obbligo di contemporaneità) - Domenica 3 gennaio

Ultima giornata di ritorno (con obbligo di contemporaneità) - Domenica 25 aprile

Turni infrasettimanali (tutti di mercoledì) - 11 novembre, 16 dicembre, 30 dicembre, 20 gennaio, 7 aprile. Per la Festività pasquale la 12^ giornata di ritorno è anticipata a sabato 27 marzo

Soste - Domenica 27 dicembre (per Festività natalizie), domenica 14 marzo (per Finali Coppa Italia LNP)

I verdetti al termine della stagione regolare

Le squadre classificate dal 1° al 6° posto di ogni girone verranno ammesse ai Playoff

Le squadre classificate dal 7° al 12° posto di ogni girone verranno ammesse ai Play-In

Le squadre classificate al 13° posto di ogni girone disputeranno la Serie B Nazionale 2027/28

Le squadre classificate dal 14° al 17° posto di ogni girone verranno ammesse ai Playout

Le squadre classificate al 18° e ultimo posto di ogni girone retrocederanno direttamente in Serie B Interregionale per la stagione 2027/28