Scandone Avellino: Marques Green sarà ospite speciale della presentazione Domenica alle 18 l'evento all'ex Cinema Eliseo di Avellino

"La Scandone Avellino è orgogliosa di annunciare la presenza di Marques Green come ospite speciale alla presentazione ufficiale della stagione sportiva 2026/2027, in programma domenica 20 settembre alle ore 18:00, presso l’ex Cinema Eliseo di Avellino": annuncio da parte del club irpino con il ritorno in Irpinia per il nativo di Norristown.

Presenterà e indosserà la nuova divisa

Protagonista della storica conquista della Coppa Italia 2008 e della qualificazione all’Eurolega, Green ha legato indissolubilmente il proprio nome ai colori biancoverdi. Leader carismatico e straordinario uomo-squadra, con la Scandone è stato eletto MVP del girone d’andata 2007/2008, ha conquistato più volte il titolo di miglior assist-man della Serie A e ha scritto pagine indelebili della pallacanestro italiana. Tra queste, il record di 20 assist in una gara di Coppa Italia e il traguardo dei 1.420 punti, con cui nel 2012 superò Larry Middleton nella classifica dei marcatori della società. La sua presenza renderà ancora più emozionante una serata durante la quale sarà lo stesso Green a presentare e indossare per la prima volta la nuova divisa della Scandone Avellino per il campionato di B Nazionale 2026/2027. La sua presenza renderà ancora più emozionante una serata durante la quale sarà lo stesso Green a presentare e indossare per la prima volta la nuova divisa della Scandone Avellino per il campionato di B Nazionale 2026/2027. La società invita tutta la cittadinanza e il popolo biancoverde a partecipare numerosi per accogliere e rendere omaggio a uno dei giocatori più amati della storia della Scandone.

Valentina Vignali per la conduzione dell'evento

La presentazione dell'evento sarà affidata, invece, a Valentina Vignali. "Sport, carisma e passione: sarà Valentina Vignali a presentare la serata ufficiale della Scandone Avellino, in programma domenica 20 settembre alle ore 18:00, presso l’ex Cinema Eliseo di Avellino. - si legge nella nota - Ex cestista, modella, influencer e volto noto del mondo dello sport e dello spettacolo, Valentina è una delle personalità più riconoscibili legate alla pallacanestro italiana. Il suo percorso, costruito attraverso talento, determinazione e capacità di affrontare le sfide, l’ha resa un esempio di resilienza, forza e femminilità. Il suo legame con i colori biancoverdi è oggi ancora più speciale: Valentina è infatti la moglie del capitano della Scandone Avellino, Fabio Stefanini. Sarà lei ad accompagnare il pubblico durante una serata ricca di emozioni, nella quale saranno presentati la prima squadra, lo staff tecnico, il settore giovanile e le nuove divise ufficiali. Una voce speciale per raccontare l’inizio di una nuova stagione. La Scandone invita tutta la città e il popolo biancoverde a partecipare".