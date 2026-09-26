È la vigilia di Avellino Basket - Elachem Vigevano: la presentazione del match Domani (ore 18) la sfida al PalaDelMauro per la prima giornata della Serie A2 2026/2027

Domani, con palla a due alle 18, al PalaDelMauro, sarà esordio in campionato per l'Halley Campania Avellino Basket, che ospiterà la Elachem Vigevano per la prima giornata della Serie A2 2026/2027. "Per gli irpini è la prima ufficiale davanti al pubblico di casa e c’è voglia di ben figurare. - si legge nella nota diffusa dal club irpino - I biancoverdi hanno lavorato nel corso di questa preseason molto duramente. Rispetto all’anno passato hanno costruito un roster profondo, intercambiabile e con tanti giocatori di esperienza. Come sempre l’aspetto difensivo farà la differenza: una grande aggressività nella propria metà campo permetterà di correre in campo aperto e sviluppare il gioco in transizione, che potrebbe andare ad esaltare Francis. In settimana Owens ha ripreso gli allenamenti ed è stato gradualmente inserito nel sistema di gioco avellinese. Vigevano arriva al PalaDelMauro senza avere nulla da perdere. L’obiettivo stagionale della formazione di coach Salieri è mantenere la categoria".

L'avversario dei biancoverdi

"L’Elachem ha quattro reduci della passata stagione: Boglio, Cucchiaro, Gajic, Fantoma. Tra questi Boglio è sicuramente il giocatore chiave, elemento che ha conosciuto anche la convocazione in Nazionale in tempi recenti. È stato lui la guida negli scorsi play-off. Tra i nuovi è arrivato Filippo Gallo, che ha assaggiato l’anno passato la Serie A2 con la maglia di Pistoia, un’annata difficile nella quale si è distinto. Sotto i tabelloni è arrivato da Cento Edoardo Tiberti, lungo esperto e buon giocatore di categoria. Dalla Luiss il centro Atamah, mentre la casella degli stranieri è stata occupata da Isaiah Brickner, shooting guard di 193 centimetri da considerare il pericolo offensivo numero uno. L'altro giocatore non formato è assente: risolto l'accordo con Khalid Thomas, ala forte di 208 centimetri, Vigevano è pronta ad inserire DeShawn Freeman".

I roster nel match

Avellino: Zerini, Francis, Della Rosa, Owens, Palumbo, Mollura, Serpilli, Campogrande, Dell’Agnello, Fresno. All. Di Carlo

Vigevano: Brickner, Cucchiaro, Gajic, Atamah, Boglio, Fantoma, Crestan, Thomas, Reggiani, Tiberti, Gallo, Denegri. All. Salieri