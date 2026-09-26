Avellino: la lunga pausa garantisce spazio per nuove soluzioni Alle certezze dei primi cinque turni si aggiunge l'obiettivo di inserire nuovi elementi

Tanto ritmo con il pallone nelle sedute a porte aperte in casa Avellino. Nesta ha ritrovato Palmiero e Favilli in gruppo. Il centrocampista e l’attaccante volano verso una condizione fisica utile per andare oltre la semplice convocazione dopo la lunga pausa Nazionali. Potrebbero tornare davvero a disposizione per l’undici iniziale. Restano, invece, out Cancellotti e Simic. Il primo sarà sicuramente fuori dai giochi anche al termine della finestra Nazionali. Per il croato c’è qualche speranza in più, ma senza fretta: Venturi, uscito con il dubbio sulla forma fisica dalla sfida di Ascoli, non ha determinato preoccupazione lungo la settimana nello staff tecnico biancoverde.

Il 4-3-3 come soluzione a gara in corso

Il 3-5-2 ha garantito il rilancio dopo l’esordio negativo e non sarà la sconfitta nelle Marche a modificare lo scenario per il modulo, ma nella pausa Nesta appare orientato a garantirsi un piano B solido come il 4-3-3, a maggior ragione con gli ingressi di Adamo e Di Paolo sul finale della sessione estiva di calciomercato. Nel frattempo, con due gol nel test contro l’Empoli Primavera, Faticanti ha rimarcato l'indubbia qualità verso le gare ufficiali dell’Italia Under 21. Al rientro in Irpinia, il centrocampista sembra destinato al cambio di passo, come già presentato da Nesta nella conferenza stampa verso Ascoli.