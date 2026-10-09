Avellino Basket, Di Carlo: "Con Forlì alto coefficiente di difficoltà" Il coach biancoverde: "Dobbiamo migliorare sia sotto l'aspetto difensivo, sia in attacco"

Domenica (ore 18) l'Halley Campania Avellino Basket affronterà la Unieuro Forlì al PalaDelMauro per la terza giornata del campionato di Serie A2. La gara è stata presentata dal coach dei biancoverdi, Gennaro Di Carlo. L'Avellino Basket dovrà fare a meno di Gianluca Della Rosa: "Ci dispiace, perchè Gianluca stava trovando il suo posto all'interno del gruppo, un ragazzo valido, generoso. Ma sono sicuro che gli altri ragazzi sapranno sopperire alla sua assenza, chiaramente speriamo di recuperarlo il prima possibile. - ha affermato coach Di Carlo - A Rimini magari non abbiamo mostrato tutte le nostre qualità, ma desideravamo confrontarci con un avversario forte. Abbiamo vinto, siamo contenti, ma dobbiamo migliorare sia sotto l'aspetto difensivo, sia in attacco, là dove bisogna far arrivare di più la palla in post basso sia ai lunghi, sia agli esterni".

"Fondamentale l'approccio alla gara"

"Forlì gioca una pallacanestro adatta alle caratteristiche dei giocatori che lo staffa tecnico ha a disposizione. Ci sono giovani forti che sanno stare in mezzo al campo e sanno fare canestro. Sarà fondamentale approcciare alla partita in maniera dura, una gara dall’alto coefficiente di difficoltà", ha aggiunto Di Carlo.