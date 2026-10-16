La Scandone Avellino saluta Voltolini: "Decisione soffertissima" Percorso di approfondimento delle condizioni fisiche e conseguente riabilitazione

La Scandone Avellino ha salutato Alessandro Voltolini, chiamato a interrompere l'avventura in biancoverde per il percorso di approfondimento delle condizioni fisiche con la necessaria riabilitazione successiva.

"Decisione soffertissima"

"La mia è una decisione soffertissima, ma ho deciso di dedicarmi alla mia ripresa, non riuscendo a rendere appieno nel percorso intrapreso con la Scandone. - ha affermato la guardia classe 2001 - Ho conosciuto una società seria, una tifoseria appassionata e legata a questo logo e compagni e staff fantastici che non posso che ringraziare".

"Che sia solo un arrivederci"

"La Scandone augura ad Alessandro di riconquistare la sua piena forma, lo saluta con affetto riconoscendone la serietà e l'abnegazione e lo aspetta nuovamente ad Avellino, sperando che questo sia solo un arrivederci": si legge nella nota diffusa dal club irpino.