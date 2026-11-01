Sconfitta per la Scandone Avellino, vince la Tema Sinergie Faenza (79-68) Alla squadra irpina non sono bastati i 13 punti di Jackson e i 12 di Vecerina

Sconfitta sul parquet della Tema Sinergie Faenza per la Scandone Avellino, battuta con il risultato di 79-68 nella sesta giornata del campionato di Serie B Nazionale. Rientrata dal -12 nel corso del primo tempo con il 37-36 al 20', i biancoverdi hanno subito il nuovo allungo dei padroni di casa nel terzo periodo. Alla squadra irpina non sono bastati i 13 punti di Jackson e i 12 di Vecerina. La Scandone tornerà in campo domenica prossima (palla a due alle ore 18). Sarà sfida casalinga contro la Liofilchem Roseto al PalaDelMauro.

Il tabellino

LNP - Serie B Nazionale

Girone B - Sesta Giornata

Tema Sinergie Faenza - Scandone Avellino 79-68

Parziali: 29-17; 8-19; 21-9; 23-23

Faenza: Riva 11, Stankevicius 22, Cheikh, Bertetti 9, Susanni, Tampieri, Rossi 2, Marcucci 9, Di Pizzo 10, Romano 2, Campori 12, Susanni, Lucadamo, Gaina Catana. All. Pansa

Scandone: Vedovato 7, Vecerina 12, Farias 2, C. Carullo, Frattoni 8, Jackson 13, A. Carullo, Maresca 9, Voltolini, Stefanini 9, Verazzo 8, Donda. All. Dell’Imperio