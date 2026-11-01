Avellino-Pisa 2-0: tabellino e voti dei lupi, di forza e qualità Di Maggio al 28', Russo al 59': rilancio completo per i lupi dopo il pari con l'Entella

Doveva essere la prova del rilancio completo e, al termine del ciclo da 3 gare in 8 giorni, l'Avellino risponde nel match con il Pisa: finale di 2-0 con un gol per tempo. Di Maggio al 28', Russo al 59' e tre punti preziosi, costruiti con forza e qualità dalla squadra di Nesta, abile nello sviluppo gara e nella costanza di rendimento determinando uno step di crescita nel cammino stagionale. Spiccano le prestazioni degli autori dei gol, ma tutti i biancoverdi impiegati si sono espressi su buonissimi livelli. Pagano le scelte del tecnico capitolino. Voleva un rilancio emotivo e tecnico, arrivato al termine dei 107 minuti di gioco (12 minuti di recupero nella ripresa a causa di un blocco al VAR dopo il gol di Russo).

Il tabellino con le pagelle

Serie B

Decima Giornata

Avellino-Pisa 2-0

Marcatori: 28' pt Di Maggio, 14' st Russo

Avellino (3-5-2): Martinelli 6,5; Izzo 7 42' st Cancellotti sv), Venturi 7, Enrici 7; Missori 6, Di Maggio 8 (24' st Sounas 6), Palumbo 7, Besaggio 6,5 (51' st Palmiero sv), Moruzzi 6,5; Cheddira 6 (24' st Pandolfi 5,5), Russo 7,5 (51' st Favilli sv). All. Nesta 7. A disp. Iannarilli, Sala, Di Bitonto, Biasci, Faticanti, Adamo, Di Paolo

Pisa (3-4-2-1): Confente; Angori, Primasso (1' st Bozhinov), Calabresi (24' st Canestrelli); Zanon (1' st Marras), Leone (24' st Loyola), Correia, Leris; Moreo, Rao (24' st Tramoni); Pittarello. All. Bianco. A disp. Scuffet, Caracciolo, Ferrah, Vural, Coppola, Piccinini, Petagna

Arbitro: Bonacina

Ammoniti: Angori (P)

Assistenti: Regattieri e Giuggioli

Quarto ufficiale: Perri

VAR e AVAR: Camplone e Di Paolo

Recupero: 1' pt, 12' st