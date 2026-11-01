Avellino-Pisa 2-0: raddoppio di Russo al 59', 12 minuti di recupero La gara valida per la decima giornata del campionato di Serie B

La gara Avellino-Pisa

96' - Fuori Russo e Besaggio, dentro Favilli e Palmiero.

93' - Martinelli super in uscita su Loyola, carica dopo l'intervento.

90' - Dodici minuti di recupero.

88' - Ottima chiusura di Venturi in area.

87' - Fuori Izzo, dentro Cancellotti.

83' - Ammonito Angori.

73' - Corsa di Moruzzi, palla alta sopra la traversa.

70' - Sounas e Pandolfi per Di Maggio e Cheddira. Nel Pisa dentro Tramoni, Loyola e Canestrelli per Rao, Leone e Calabresi.

70' - Si riparte dopo 11 minuti di stop a causa del VAR.

68' - Gol mai in dubbio, cambi delle due squadre e conferma della rete.

62' - Controllo VAR a Lissone su tutta l'azione chiusa dal gol di Russo. Passano i minuti a causa dei problemi al monitor VAR a bordocampo.

59' - Raddoppio dell'Avellino con Russo (2-0). Conclusione che beffa Confente e lupi che allungano con l'attaccante.

50' - Palo colpito da Leris con deviazione di Missori, soluzione dalla fascia. Brivido per i lupi.

46' - Dentro Bozhinov e Marras per Primasso e Zanon.

Fine primo tempo: Avellino-Pisa 1-0

45' - Un minuto di recupero.

41' - Altro rischio biancoverde, fallo indicato da penalty per Bonacina, ma è offside.

39' - Pittarello solo in area, non tiene la sfera sul lancio e l'Avellino rischia.

36' - Primasso salva su Palumbo, Avellino che sfiora ancora il raddoppio.

34' - Colpo di testa di Cheddira, sfera sul fondo.

33' - Punizione di Rao, ottimo intervento di Martinelli.

32' - Cheddira spreca, morbido sul tocco sottomisura dal servizio garantito da Enrici.

28' - Avellino in vantaggio con il gol di Di Maggio: ottima soluzione personale, controlla e attende il momento giusto per scaricare di precisione sul secondo palo alle spalle di Confente (1-0).

26' - Di Maggio di forza dal limite d'area, altro angolo.

23' - Moreo salva sulla linea, gran soluzione di Izzo dagli sviluppi del corner.

22' - Ricerca della verticale per i lupi, destro a giro di Russo, palla in angolo.

15' - Cheddira centra la traversa su calcio d'angolo. Prima occasione biancoverde.

1' - Via al match del "Partenio-Lombardi".

0' - Nesta ripropone l'undici classico dell'Avellino nell'avvio stagionale, ma con Palumbo regista e Di Maggio mezzala destra (Berenbruch e Sassi in tribuna per il numero massimo di calciatori tra campo e panchina, 23). Simic non convocato.

Il tabellino

Serie B

Decima Giornata

Avellino-Pisa 2-0

Marcatori: 28' pt Di Maggio, 14' st Russo

Avellino (3-5-2): Martinelli; Izzo (42' st Cancellotti), Venturi, Enrici; Missori, Di Maggio (24' st Sounas), Palumbo, Besaggio (51' st Palmiero), Moruzzi; Cheddira (24' st Pandolfi), Russo (51' st Favilli). All. Nesta. A disp. Iannarilli, Sala, Di Bitonto, Biasci, Faticanti, Adamo, Di Paolo

Pisa (3-4-2-1): Confente; Angori, Primasso (1' st Bozhinov), Calabresi (24' st Canestrelli); Zanon (1' st Marras), Leone (24' st Loyola), Correia, Leris; Moreo, Rao (24' st Tramoni); Pittarello. All. Bianco. A disp. Scuffet, Caracciolo, Ferrah, Vural, Coppola, Piccinini, Petagna

Arbitro: Bonacina

Ammoniti: Angori (P)

Assistenti: Regattieri e Giuggioli

Quarto ufficiale: Perri

VAR e AVAR: Camplone e Di Paolo

Recupero: 1' pt, 12' st