Avellino, Nesta: "Qualche nuvola era arrivata, sapevamo che dovevamo vincere" "Voglio giocatori che si sentano forti, non presuntuosi. Oggi ho visto quello che volevo vedere"

"Risultato ottimo al termine di una partita fatta davvero bene con l'impatto del vero Avellino": così Alessandro Nesta si è espresso al termine di Avellino-Pisa 2-0. "Siamo stati molto pericolosi sui calci piazzati, davamo davvero la sensazione di essere pericolosi, ma siamo stati bravi per diversi aspetti del gioco e del controllo della gara. Oggi era una di quelle gare in cui dovevi vincere. Martin (Palumbo, ndr) ci ha fatto lavorare bene, l'avevamo vista così nel pre-gara, nella preparazione della sfida, ma tutti i ragazzi sono stati bravi": ha affermato il tecnico dei lupi.

"Ho visto quello che volevo vedere"

"Facciamo i complimenti a tutta la squadra. Oggi dovevamo vincere perché qua ad Avellino si annuvola presto. Qualche nuvola era arrivata, sapevamo che dovevamo vincere e abbiamo vinto. Ho sentito anche Bianco in conferenza. In B è difficile trovare la continuità. Stiamo tutti cercando questo. Io voglio che i giocatori si sentano forti, ma non presuntuosi. Ho visto quello che volevo vedere".