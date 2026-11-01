Avellino, Nesta: "Qualche nuvola era arrivata, sapevamo che dovevamo vincere"

"Risultato ottimo al termine di una partita fatta davvero bene con l'impatto del vero Avellino": così Alessandro Nesta si è espresso al termine di Avellino-Pisa 2-0. "Siamo stati molto pericolosi sui calci piazzati, davamo davvero la sensazione di essere pericolosi, ma siamo stati bravi per diversi aspetti del gioco e del controllo della gara. Oggi era una di quelle gare in cui dovevi vincere. Martin (Palumbo, ndr) ci ha fatto lavorare bene, l'avevamo vista così nel pre-gara, nella preparazione della sfida, ma tutti i ragazzi sono stati bravi": ha affermato il tecnico dei lupi.
"Ho visto quello che volevo vedere"
"Facciamo i complimenti a tutta la squadra. Oggi dovevamo vincere perché qua ad Avellino si annuvola presto. Qualche nuvola era arrivata, sapevamo che dovevamo vincere e abbiamo vinto. Ho sentito anche Bianco in conferenza. In B è difficile trovare la continuità. Stiamo tutti cercando questo. Io voglio che i giocatori si sentano forti, ma non presuntuosi. Ho visto quello che volevo vedere".