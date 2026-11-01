Serie A2: l'Avellino Basket batte Pesaro (79-70) ed è seconda in classifica Serpilli è il top-scorer (17 punti), in doppia cifra anche Francis (16), Mollura (16) e Palumbo (14)

a cura di

Carmine Quaglia

domenica 1 novembre 2026 alle 20:21



Foto: ufficio stampa Avellino Basket