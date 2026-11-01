Serie A2: l'Avellino Basket batte Pesaro (79-70) ed è seconda in classifica

L'Halley Campania Avellino Basket batte la CMT Orange Tools Pesaro con il risultato di 79-70 nella settima giornata del campionato di Serie A2 ed è da sola al secondo posto alle spalle dell'imbattuta Libertas Livorno. Quota 12 per i biancoverdi con 6 vittoria e una sconfitta e rilancio immediato per la squadra di coach Di Carlo dopo la sconfitta rimediata a Brindisi con diverse assenze. Serpilli è il miglior realizzatore di Avellino con 17 punti, doppia cifra anche per Francis (16), Mollura (16) e Palumbo (14). Domenica prossima sarà derby a Caserta contro la Provalue per gli irpini.
Il tabellino
LNP - Serie A2
Settima Giornata
Halley Campania Avellino Basket - CMT Orange Tools Pesaro 79-70
Parziali: 21-19, 27-18, 16-13, 15-20
Avellino: Michele Serpilli 17 (3/4, 3/4), Blake Francis 16 (7/11, 0/6), Marco Mollura 16 (2/4, 3/5), Mattia Palumbo 14 (0/1, 4/7), Lucas Fresno 6 (1/2, 1/4), Giacomo Dell'Agnello 6 (2/2, 0/0), Tariq Owens 2 (0/2, 0/2), Andrea Zerini 2 (1/1, 0/0), Luca Campogrande (0/0, 0/2), Gianluca Della Rosa, Leonardo Spagnoli, Emidio Zuccardi
Pesaro: Tevin Mack 16 (3/9, 2/5), Regimantas Miniotas 12 (4/6, 1/1), Matteo Accorsi 12 (0/1, 4/6), Giovanni Pini 11 (3/6, 0/0), Andrea De Nicolao 5 (2/5, 0/1), Matteo Tambone 4 (0/2, 1/3), Gabriele Stefanini 4 (0/1, 1/4), Niccolò De Vvico 3 (0/2, 1/1), Stefano Trucchetti 3 (0/3, 0/3), Cheick Modibo Sissoko (0/0, 0/1)