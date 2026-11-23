Due medaglie per Federica Martino al Gran Prix di Velocità "Piena soddisfazione per il coach Vito Guarracino, che segue l'atleta da appena tre settimane"

"Nella splendida cornice dell'Elysium di Agropoli, ieri si è tenuta la prima tappa del Circuito Regionale di Nuoto Pinnato - Gran Prix di Velocità, trofeo "Giuseppe Iuliano". Tra gli oltre 300 atleti presenti, c'era anche la prima atleta della ristrutturata Piscina Comunale di Caposele. La piccola Federica Martino, impegnata nelle distanze 50 e 100 PN, è andata oltre ogni aspettativa: le sue performance le sono valse la conquista di due medaglie": si legge nella nota diffusa.

Testa subito al prossimo impegno

"Piena soddisfazione per il coach Vito Guarracino, che segue l'atleta da appena tre settimane e già mette nel mirino il prossimo impegno" a Mercogliano, 13 dicembre prossimo.