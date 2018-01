Avellino, giovedì è il giorno di Cabezas Suagher va al Cesena, a centrocampo tutto ruota intorno alle cessioni di Paghera e Moretti

di Marco Festa

Non è più tempo di vacanze per l'Avellino, che domani mattina riprende la preparazione in vista dell'inizio del girone di ritorno. È il momento di scaldare i motori per la trasferta del 21 gennaio a Brescia, che sarà preceduta dall’amichevole di sabato 13, alle 15, allo “Stirpe”, contro il Frosinone. Intorno impazza il calciomercato.

Nelle prossime ore è atteso l'arrivo in città del centrocampista belga Reno Wilmots (di cui vi avevamo parlato lo scorso 2 gennaio). Giovedì, salvo slittamenti o anticipi, sbarcherà invece in Irpinia Bryan Cabezas, l'esterno offensivo ecuadoriano promesso ai lupi dall'Atalanta, che potrebbe giocare pure da trequartista in attesa del rientro di Morosini. Due innesti immediati in attesa che le tante trattative sul tavolo decollino anche grazie alle cessioni, che restano prioritarie e alle quali si sta lavorando alacremente. Virtus Entella, Pro Vercelli e Brescia sono attualmente in pole per Fabrizio Paghera, per il quale hanno sondato il terreno anche Pescara e Salernitana a cui è stato intanto offerto senza esito Federico Moretti, che l'Avellino vorrebbe lasciar partire in prestito in Serie B. Gli addii di Paghera e Moretti permetterebbero di evitare di dover puntare a uno solo tra Emanuele Ndoj della Roma e Alessandro Mastalli della Juve Stabia per i quali si susseguono i contatti per ottenere novità in tempi celeri (Ndoj) e si cerca di ridurre la differenza tra domanda e offerta (Mastalli). Si vedrà.

Dopo Casertana e Reggiana ha invece palesato il suo interesse per Idrissa Camarà anche la Paganese: richieste al vaglio del procuratore Beppe Accardi, che vuole accertarsi dell'effettiva continuità d'impiego che le pretendenti garantirebbero al nazionale della Guinea-Bissau. È nel contempo ai dettagli, per espressa volontà di Novellino, il ritorno di Emanuele Suagher alla già citata Atalanta, pronta a girare il difensore nuovamente in Cadetteria: il Cesena lo aspetta.