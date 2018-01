Avellino, Suagher ha lasciato l'Irpinia. Le ultime sul mercato Selasi verso la Serie C, Wilmots ha firmato un pluriennale. Cinque di piste per il centrocampo

di Marco Festa

Il Brescia nel mirino, i fari puntati sul calciomercato. L'Avellino, che ieri ha ripreso la preparazione dopo le vacanze di Natale ed oggi ha condotto in porto la doppia seduta odierna di allenamento ordinata da Novellino, continua a intessere contatti per rimodellare il proprio organico. Lo stesso mister dei lupi, che ha scelto di fare a meno di Suagher, che nel pomeriggio ha salutato (rientra all'Atalanta, che lo girerà al Cesena), ha palesato alla dirigenza il proprio gradimento per il difensore classe '87 Adriano Russo, di proprietà del Frosinone, che sabato sfida i lupi in amichevole allo “Stirpe”. Gli stessi ciociari, al pari del Parma, sono sulle tracce di Laverone, che intanto ha ripreso a correre: alle spalle i tagli a un polpaccio che si era procurato da solo al termine del match con l'Ascoli in seguito a un gesto di stizza. Possibile dunque una duplice strada: Russo potrebbe arrivare con una trattativa a sé stante o come parziale contropartita tecnica per il cursore di fascia di Bagno a Ripoli.

La priorità è comunque rappresentata dalle uscite di Moretti e Paghera, ormai separati in casa e sempre più ai margini durante le sessioni di lavoro: per quest'ultimo è stato proposto uno scambio a titolo definitivo al Pescara con il ventunenne ghanese Selasi. L'opzione sarebbe stata però scartata dagli stessi adriatici, che sembrerebbero maggiormente orientati a trasferire Selasi a titolo temporaneo in Serie C dove è forte l'interesse del Lecce. Per il settore nevralgico, capitolo entrate, si attendono intanto novità sul fronte Ndoj (la Roma non ha ancora esercitato il diritto di recompra); si continua a trattare Mastalli con la Juve Stabia (da ridurre ulteriormente la differenza tra domanda e offerta per il cartellino, al momento di 150mila euro); si valuta Nicola Rigoni, offerto dal ChievoVerona (pronto a coprire parte dell'ingaggio) e si resta alla finestra per il promettente Haas dell'Atalanta. È intanto sbarcato in città il centrocampista belga Wilmots, che ha firmato un pluriennale. Giovedì o al massimo venerdì sarà la volta dell'esterno offensivo ecuadoriano Cabezas (prestito dall'Atalanta).