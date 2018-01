Calciomercato Avellino: incontro con il Foggia per Fedele Nuova pista per il centrocampo dei biancoverdi mentre slitta l'arrivo di Cabezas

di Marco Festa

C'è una nuova pista nel calciomercato dell'Avellino, che è sulle tracce del venticinquenne Matteo Fedele, centrocampista attualmente in forza al Foggia: per lui c'è stato un incontro nelle scorse ore. L'italosvizzero, che il 17 dicembre 2016 al “San Nicola”, con la maglia del Bari, realizzò una doppietta decisiva per rimontare i biancoverdi, passati in vantaggio con Castaldo, è stato aggiunto sul taccuino della dirigenza irpina dato il protrarsi delle trattative per Ndoj della Roma e Mastalli della Juve Stabia. Non sono comunque assolutamente da escludere innesti a sorpresa rispetto ai nomi finora circolati.

Intanto ieri, sotto gli occhi della gloria del calcio belga Marc Wilmots, primo allenamento con l'Avellino per un altro centrocampista: Reno Wilmots, che si è legato ai lupi sino al 30 giugno 2021. È destinato a slittare invece di qualche ora, forse di qualche giorno, l'approdo in Irpinia di Bryan Cabezas, prelevato in prestito dall'Atalanta: l'esterno offensivo ecuadoriano deve limare alcuni dettagli economici col Panathinaïkos (dovrebbe rinunciare ad alcune mensilità). L'affare non è comunque in discussione. Il suo arrivo potrebbe concretizzarsi sabato allo “Stirpe” di Frosinone dove è in programma (ore 15) l'amichevole tra i lupi e i ciociari che 696 TV Otto Channel trasmetterà in diretta esclusiva sul canale 696 del digitale terrestre e in live streaming sul portale OttoChannel.tv.