Avellino, il Brescia nel mirino. Ecco l'alternativa a Cabezas Biancoverdi impegnati tra campo e calciomercato: il punto dopo il no del Torino per Edera

di Marco Festa

Il campionato bussa alle porte, le trattative tengono col fiato sospeso. L'Avellino è sotto pressione e con l'attenzione rivolta a un duplice fronte. Questo pomeriggio, a porte chiuse, è proseguita la preparazione in vista della trasferta di domenica a Brescia, che sancirà l'inizio del girone di ritorno. Al “Rigamonti” certo assente Ardemagni, alle prese con un principio di pubalgia che sta curando ormai da tempo e nel mirino del Venezia di Filippo Inzaghi. In attacco Castaldo agirà alle spalle di Asencio. A centrocampo D'Angelo ha recuperato, ma non è al top: possibile l'immediato esordio da titolare per il neo-acquisto De Risio. E a proposito di mercato: entro lunedì verrà sciolto il nodo Cabezas. L'esterno ecuadoriano resta in attesa del visto turistico che consentirebbe alla compagna, in dolce attesa, di raggiungerlo in Italia. Ciò gli garantirebbe la serenità indispensabile per firmare coi biancoverdi, che altrimenti rischiano di vederlo andare beffardamente all'Independiente di Avellaneda. La dirigenza irpina è comunque attiva per fronteggiare una eventuale “fumata nera”, ma è tramontata sul nascere la pista Edera del Torino, dichiarato incedibile da Mazzarri e negato anche al Crotone. Le attenzioni sono state allora dirottate senza indugi su Orji Okwonkwo, classe '98 del Bologna: vi avevamo già raccontato lo scorso 5 novembre che l'Avellino era sulle sue tracce. Il Bologna avrebbe dato il via libera per il suo prestito all'ombra del Partenio anche in virtù della permanenza in Emilia di Verdi, che ha rifiutato il Napoli. Per la difesa si susseguono i contatti per Blanchard del Carpi mentre il ChievoVerona non sembrerebbe intenzionato a lasciar partire Bani per il quale avrebbe già detto no a Palermo e Parma. Per il centrocampo l'obiettivo numero uno resta Mastalli della Juve Stabia: l'affare alla fine dovrebbe andare in porto, ma bisogna continuare a negoziare ed armarsi di pazienza. In caso di eventuali complicazioni per la mezzala delle vespe si punterà su Saber Hraiech del Carpi.