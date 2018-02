Venezia - Avellino: le probabili formazioni Novellino ritrova Ngawa e rilancia De Risio, Inzaghi si affida a Litteri e Geijo

di Marco Festa - Inviato a Venezia

Si scrive Venezia – Avellino, si legge amarcord. Walter Alfredo Novellino ritorna da avversario nella laguna, contro gli arancioneroverdi che condusse in Serie A nella stagione 1997/1998 e che ieri pomeriggio lo hanno celebrato con una bella foto d'archivio sulla propria pagina facebook ufficiale. Il mister dei lupi non ha nascosto, nella conferenza stampa della vigilia, la propria emozione per una partita che non può, per lui, essere come le altre, ma nel contempo ha spronato i suoi a riscattare il pari beffa subito in extremis dal Cesena. Insomma, le gloriose istantanee è già tempo di tornare a chiuderle in un cassetto. Sette punti nelle ultime tre partite, seconda miglior difesa del campionato, zona play off: dall'altra parte del campo c'è una neo-promossa solida e ambiziosa. C'è da tirare fuori carattere e orgoglio oltre le defezioni.

Sul fronte formazione recuperato Gavazzi, rientrano dalla squalifica D'Angelo e Ngawa, ma è folto il nugolo di assenti, su tutti Bidaoui, Cabezas, Castaldo e Moretti. Avanti col 3-5-2 (o meglio 3-5-1-1), speculare a quello dei prossimi avversari, con Lezzerini in porta in favore dell'acciaccato Radu. Kresic e De Risio possibili sorprese dal primo minuto.

Sponda veneta, tutto il rispetto di Filippo Inzaghi, che non ha lesinato parole d'elogio per i lupi e Novellino stesso invitando i suoi a non abbassare la guardia nonostante il soddisfacente score recentemente fatto registrare, di cui sopra. Riecco gli squalificati Litteri, rimasto oggetti inespresso del desiderio avellinese in sede di calciomercato, e l'esperto Bentivoglio, pronti a tornare a dare il proprio contributo: l’attaccante affiancherà Geijo, il centrocampista contenderà una maglia da titolare al talentuoso sloveno Stulac. Sulla corsia destra potrebbe esordire Frey. Davanti ad Audero: Andelkovic, Modolo e Domizzi. A completare la mediana Falzerano, Pinto e Garofalo. Calcio d'inizio alle 15. Novellino contro il suo passato, ma con la testa rivolta rigorosamente al presente.

Venezia - Avellino: le probabili formazioni.

Stadio "Penzo" (ore 15)

Venezia (3-5-2): Audero; Andelkovic, Modolo, Domizzi; Frey, Falzerano, Stulac, Pinato, Garofalo; Litteri, Geijo. A disp.: Vicario, Gori, Bruscagin, Bentivoglio, Soligo, Zigoni, Fabiano, Firenze, Marsura, Suciu, Cernuto, Zampano, Del Grosso. All.: Inzaghi.

Squalificati: nessuno.

Diffidati: Garofalo.

Indisponibili: Russo.

Ballottaggi: Frey - Bruscagin: 55% - 45%; Stulac - Bentivoglio: 55% - 45%.

Avellino (3-5-1-1): Lezzerini; Ngawa, Morero, Kresic; Laverone, De Risio, Di Tacchio, Molina, Rizzato; Asencio, Ardemagni. A disp.: Radu, Pecorini, Marchizza, Migliorini, Vajushi, D'Angelo, Gavazzi, Falasco, Evangelista, Wilmots. All.: Novellino.

Squalifcati nessuno.

Diffidati: Laverone.

Indisponibili: Bidaoui, Castaldo, Cabezas, Iuliano, Lasik, Moretti, Morosini.

Ballottaggi: Kresic - Migliorini: 55% - 45%; Kresic - Marchizza: 55% - 45%; De Risio - D'Angelo: 55% - 45%.

Arbitro: Forneau della sezione di Roma 1. Assistenti: Tardino della sezione di Milano e Sechi della sezione di Sassari. Quarto uomo: Zanonato della sezione di Vicenza.