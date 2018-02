Avellino - Novara: convocati e possibili scelte di Novellino Si torna al 4-4-1-1: i ballottaggi tutti concentrati in difesa dopo il forfait di Ardemagni

di Marco Festa

Solo due punti di vantaggio sulla zona play-out, la brutta prestazione di Venezia con annessa sconfitta alle spalle e due forfait dell'ultim'ora: Ardemagni e Moretti out perché costretti a letto da improvvisi attacchi influenzali (stando a quanto riferito ufficialmente dal club). L'Avellino è chiamato a reagire difficoltà ed avversità domani (ore 15) al “Partenio-Lombardi” contro il Novara, nella gara valida per la sesta giornata di ritorno di Serie B, anche perché le notizie non sono solo negative: torna Bidaoui, subito titolare, con lui Gavazzi dal primo minuto a supporto dell'unica punta Asencio mentre Cabezas è pronto all'esordio, con ogni probabilità a gara in corso. È il momento di veleggiare verso mari più sereni, Novellino dixit, almeno di provarci con tutta la forza possibile dopo una settimana scandita da rumors e sussulti societari, con tanto di dichiarata, imminente, cessione della maggioranza delle quote all'Italpol Viglianza. È la prima di tre partite in nove giorni: martedì sera trasferta a Empoli, domenica 4 marzo arriva il Bari. La partita più importante, e non per mera retorica, appare però, palesemente, la prossima. Capitolo formazione e modulo: si torna al 4-4-1-1 con Molina, D'Angelo e Di Tacchio a completare il settore nevralgico con il già citato Bidaoui. I ballottaggi tutti concentrati in difesa dove in porta, con Radu non al top, toccherà ancora a Lezzerini: Ngawa, salvo impiego al centro, e Rizzato sulle corsie laterali; Kresic – Morero in pole per comporre la coppia centrale, ma occhio a Marchizza. Possibile turno di riposo per Migliorini. Indisponibili pure l'acciaccato Castaldo (torna col Bari) e i lungodegenti Lasik, Morosini e Iuliano. Fa parte dell'elenco dei 23 convocati l'attaccante classe '99 Luigi Mentana, della Primavera, alla prima tra i "grandi": avrà la maglia numero 25.

L'elenco dei 23 convocati (in ordine alfabetico e preceduti dai rispettivi numeri di maglia).

Portieri: 1. Radu, 22 Lezzerini.

Difensori: 13. Falasco, 5. Kresic, 3. Marchizza, 6. Migliorini, 16. Morero, 15. Ngawa, 2. Pecorini, 29. Rizzato.

Centrocampisti: 8. D’Angelo, 23. De Risio, 14. Di Tacchio, 24. Evangelista, 11. Gavazzi, 27. Laverone, 17. Molina, 7. Vajushi, 33. Wilmots.

Attaccanti: 19. Asencio, 26. Bidaoui, 30. Cabezas, 25. Luigi Mentana.