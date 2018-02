Empoli - Avellino: le probabili formazioni Turnover e possibile sorpresa sulla trequarti per Novellino. Andreazzoli con l'artiglieria pesante

di Marco Festa - Inviato a Empoli

Nove precedenti, una sola sconfitta: in Coppa Italia. L'Avellino, che ieri ha raggiunto Empoli con un inevitabile ritardo determinato dalle condizioni meteo avverse, è pronto alla sfida con la capolista della Serie B e si augura di confermarsi tabù al “Castellani” per i toscani. Questa sera (calcio d’inizio alle 20:30) la seconda delle tre partite da affrontare nell'arco di solo nove giorni: la gara valida per la settima giornata di ritorno si giocherà nel gelo (sul termometro previsto -8 gradi centigradi).

Novellino darà ampio spazio al turnover con i certi impieghi dal primo minuto di Migliorini, De Risio, Cabezas e Ardemagni e a quelli probabili di Laverone e Marchizza rispetto all'undici iniziale opposto sabato scorso al Novara. Wilmots la possibile sorpresa qualora Gavazzi dovesse essere gestito e utilizzato a gara in corso dopo la pregevole e determinante doppietta contro il già citato Novara, valsa il ritorno alla vittoria dopo quattro giornate di digiuno con due soli punti raccolti. Attenzione massima contro un'autentica corazzata, prima non per caso come evidenziato dallo stesso Novellino dagli studi di 696 TV Otto Channel nel corso di 0825.

Gli azzurri, primi in solitaria a quota 50 punti, sono reduci da 6 vittorie e dal pari al 94’ strappato nell’ultimo turno, al “Tombolato”, contro il Cittadella. Rispetto ma nessun timore per i dirimpettai nelle parole del tecnico Aurelio Andreazzoli, che punta forte sul super tandem d'attacco Caputo – Donnarumma. Calcio d'inizio alle 20:30: arbitrerà l'incontro Lorenzo Illuzzi della sezione di Molfetta. E a proposito di tradizioni sfavorevoli: con lui l'Avellino sempre k.o. in trasferta. Insomma, un tabù sta per essere sfatato: i biancoverdi si augurano sia proprio questo con cento indomiti tifosi al seguito.

Empoli – Avellino: le probabili formazioni.

Stadio “Castellani” (ore 20:30)

Empoli (4-3-1-2): Gabriel, Di Lorenzo, Veseli, Luperto, Pasqual; Bennacer, Castagnetti, Krunic; Zajc, Caputo, Donnarumma. A disp.: Giacomel, Maietta, Brighi, Rodriguez, Traorè, Polvani, Lollo, Ninkovic, Imperiale. All.: Andreazzoli.

Squalificati: nessuno.

Diffidati: Caputo, Pasqual ,Veseli, Zajc.

Indisponibili: Mchelidze, Piu, Polvani, Provedel, Terracciano, Untersee.

Ballottaggi: Luperto-Maietta 55%-45%; Krunic-Brighi 55%-45%.

Avellino (4-4-1-1): Lezzerini; Laverone, Migliorini, Marchizza, Ngawa; Cabezas, D’Angelo, De Risio, Bidaoui; Wilmots; Ardemagni. A disp.: Pizzella, Pecorini, Moretti, Kresic, Vajuhi, Falasco, Di Tacchio, Molina, Asencio, Laverone, Rizzato, Wilmots. All.: Novellino.

Squalificati: nessuno.

Diffidati: Falasco, Laverone.

Indisponibili: Castaldo, Iuliano, Lasik, Morosini.

Ballottaggi: Marchizza – Morero: 51% - 49%; Wilmots – Gavazzi: 51% - 49%; Wilmots – Di Tacchio: 51% - 49% (se gioca Di Tacchio, D’Angelo trequartista); Wilmots - Asencio: 51% - 49%; Wilmots - Vajushi: 60% - 40%; Laverone – Rizzato: 51% - 49% (se gioca Rizzato, Ngawa terzino destro); Laverone – Morero: 51% - 49% (se gioca Morero, Marchizza o Rizzato terzino sinistro); Marchizza - Kresic: 51% - 49%.

Arbitro: Illuzzi della sezione di Molfetta. Assistenti: Bellutti della sezione di Trento e Pagliardini della sezione di Arezzo. Quarto uomo: Marini della sezione di Trieste.