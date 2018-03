Avellino, porte (quasi) aperte e più di un ballottaggio Domenica la sfida al "Piola" contro la Pro Vercelli: prove di 3-5-2 con alcuni dubbi da risolvere

di Marco Festa

In attesa di novità sul fronte societario l'Avellino ha proseguito la preparazione in vista della trasferta di domenica (ore 15), allo stadio "Piola", contro la Pro Vercelli. Allenamento pomeridiano al "Partenio-Lombardi" a porte quasi aperte: Novellino ha infatti permesso l'accesso solo nella parte finale della sessione di lavoro, ovvero quando aveva già provato assetto (3-5-2 salvo colpi di scena) e interpreti da opporre all'undici allenato da Gianluca Grassadonia. La sessione di fatiche odierna è stata divisa in due parti: tattica, con partitella, e frazione atletica. Indisponibili Iuliano, Lasik, Bidaoui e Radu (ne stanno valutando le condizioni i medici della Romania Under 21). Seduta differenziata per Moretti, ridotto e terapie per D’Angelo (resta a forte rischio forfait), in gruppo Marchizza, rientrato dall’impegno con la nazionale azzurra Under 20. Domani allenamento di rifinitura alle ore 10 a porte chiuse tra le mura amiche.

Sul fronte formazione restano da risolvere dei ballottaggi: Migliorini è in vantaggio su Kresic per agire con Morero e Ngawa davanti a Lezzerini. In mediana De Risio e Molina, al rientro dopo un turno di squalifica, si contendono la chance di rimpiazzare lo stesso D'Angelo e completare il settore nevralgico con Gavazzi (mezzala destra), Di Tacchio (perno centrale), Rizzato (quinto a sinistra) e Laverone (quinto a destra, favorito su Cabezas e Vajushi). Nessun dubbio in attacco: Castaldo - Ardemagni.

Alle 11:45 (diretta TV sul canale 696, live streaming sul sito www.ottochannel.tv e facebook, sulla pagina di Otto Channel) la conferenza stampa pre-match del tecnico Novellino.