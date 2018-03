D'Aversa: "Ad Avellino non ci attende un ambiente semplice" In conferenza stampa il tecnico del Parma ha introdotto la sfida del "Partenio-Lombardi"

Collecchio (PR) - Conclusa la rifinitura al Centro Tecnico di Collecchio, Mister Roberto D’Aversa ha incontrato i giornalisti alla vigilia di Avellino-Parma, che si giocherà domani al “Partenio-Lombardi” alle 20.30.

“La formazione non l’ho ancora decisa, devo valutare l’allenamento di oggi e anche la giornata di domani. Calaiò e Ceravolo come giocatori sono compatibili: parlando della partita contro il Foggia si è creata una superiorità numerica data dalle caratteristiche di uno dei due giocatori, cioè Fabio, e la partita si è vinta anche per come è entrato Emanuele. Sono giocatori che possono giocare insieme, lo abbiamo visto anche in altre situazioni come Chiavari o in entrambe le gare contro il Perugia, ma va valutato il loro percorso e la condizione fisica di entrambi. Contro il Foggia ho fatto considerazioni in base all’avversario e al fatto che ci sono tre partite in una settimana, così come per questa gara dovrò fare valutazioni tenendo conto di tutto. In un unica partita un allenatore ne prepara diverse, bisogna essere pronti a tutte le situazioni. Aggiungiamo che come contro il Foggia anche domani non sarà disponibile Da Cruz, in Nazionale ha avuto un problema fisico e dovrò tenere conto anche di questo, ma ripeto: come caratteristiche sono compatibili e sono due giocatori importanti. Per Da Cruz dispiace, succede, bisogna guardare avanti“.

“Sarà un Avellino che farà di tutto per cercare di fare risultato, in uno stadio molto caldo: conosciamo i loro pregi e difetti, dovremo essere pronti dal punto di vista del gioco e anche motivazionale, perché come detto non sarà un ambiente semplice. Ma d’altra parte in questo campionato partite semplici non ce ne sono, anche in casa contro il Foggia in 10 non era facile, i ragazzi sono stati bravissimi a ribaltarla contro una squadra che veniva da un periodo positivo e con un ampio seguito di tifosi, il che fa bene dal punto di vista dell’autostima: dobbiamo fare sì che l’entusiasmo prosegua e affrontare la prossima partita con la massima serenità, conoscendone le difficoltà“.

“L’abbraccio collettivo dopo il gol di Siligardi? I ragazzi sono molto legati: in un momento in cui, come avevo detto in conferenza stampa prima della gara, ci sarebbe stato qualche giocatore che avrebbe voluto dimostrare il proprio valore proprio come Siligardi, quando succede che un giocatore da cui ci si aspetta tanto ti determina una situazione la felicità è sua personale ma anche della squadra, perché ne beneficiamo tutti. Sono fortunato perché questo è un gruppo coeso e ciò è importante per il raggiungimento di un obiettivo”.

“La continuità? Se vediamo gli ultimi quattro risultati ci sono 3 vittorie e una sconfitta. Quella di Chiavari ci ha rallentato e non ci sarebbe dovuta essere, ma da lì si deve ripartire e fare risultato, è importante farlo ad Avellino per affrontare poi il Palermo con più entusiasmo e positività, ora però è fondamentale la gara di domani sera. L’Avellino cercherà di fare risultato, è una squadra che sfrutta le verticalizzazioni immediate, i cambi di gioco e la fisicità, dovremo essere bravi a tenerli lontani dalla nostra area viste le loro caratteristiche. Anastasio? Ha delle caratteristiche importanti, viene da un sistema di gioco nell’Albinoleffe dove giocava come quinto, ha buona gamba, tecnicamente è molto bravo, deve migliorare nell’aspetto difensivo proprio perché abituato a giocare a cinque anziché a quattro”.

