Avellino, Novellino si gioca il tutto per tutto col 4-2-3-1 Assetto potenzialmente ultra offensivo contro il Bari: potrebbe trovare spazio anche Vajushi

di Marco Festa

Senza sosta. L'Avellino è tornato immediatamente in campo dopo la sconfitta casalinga con il Parma per preparare la partita interna di lunedì (ore 15) contro il Bari: il match che deciderà il futuro di Novellino. Il tecnico di Montemarano, che ha dovuto fare a meno di Gavazzi, Iuliano, Lasik e Radu (frattura alla dodicesima costola, rischia uno stop di quaranta giorni) e incassato i progressi di Bidaoui (corsa leggera) ha provato una formazione a trazione anteriore con Moretti a centrocampo, Vajushi sull'out mancino, Cabezas sulla fascia destra e Morosini a ridosso di Ardemagni a disegnare un 4-2-3-1. E a proposito dell'attaccante milanese: questa mattina non ha preso parte allo scambio di auguri pasquali presso lo store, ufficialmente per la necessità di sostenere terapie, ma non è un mistero che non avrebbe gradito l'esclusione contro i ducali. Si respira tensione in casa biancoverde.

Prima dell'evento si è intanto consumato un lungo colloquio tra lo stesso Novellino e Walter Taccone, che non ha nascosto, pur non nominandole in maniera diretta di attendersi le dimissioni del tecnico in caso di nuovo passo falso: "L'allenatore va avanti per la sua strada. Oggi abbiamo chiarito alcune cose: essendo un uomo di calcio ha capito benissimo che se non dovessero arrivare i risultati sarà lui stesso a prenderne atto. Se dovesse rendersi conto di non avere più la fiducia dell'ambiente, da persona perbene, farà le sue valutazioni e me le farà sapere. Non parliamo di fiducia a tempo perché se non dovessimo vincere col Bari allora automaticamente il rapporto dovrebbe ritenersi concluso. Non è così. Certe decisioni vanno prese con calma e serenità dal mister. Ora deve avere la giusta tranquillità per compiere le scelte più adeguate."

Fiato sospeso in campo, qualcosa si muove appena al di fuori dallo stesso. Martedì pomeriggio sarà in città il direttore commerciale dell'Italpol Vigilanza, Alex Gravina: l'occasione per continuare a limare i dettagli della cessione della maggioranza delle quote societarie e, in maniera verosimile, per essere parte della scelta dell'eventuale nuova guida tecnica.