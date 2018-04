Avellino, ecco Foscarini: conferenza in diretta sul canale 696 Appuntamento alle 17:30 anche in live streaming su ottochannel.tv e sulla pagina facebook

di Marco Festa

È il giorno di Claudio Foscarini, al quale l'Avellino ha affidato la missione di salvare la Serie B. Il tecnico trevigiano eredita i lupi in zona play out dopo il pari a rete inviolate tra Brescia e Virtus Entella che ha determinato l'aggancio in classifica da parte dei liguri, avanti per la differenza reti in attesa dello scontro diretto al “Comunale” in programma il prossimo 14 aprile. Prima, però, c'è il match casalingo con il Perugia: lunedì, alle 20:30, il “Partenio-Lombardi”, violato per due volte consecutive, deve necessariamente tornare a fruttare punti. Ed allora, dopo la conferenza stampa di presentazione fissata per le 17:30 - in diretta sul canale 696, in live streaming su ottochannel.tv e sulla pagina facebook di 696 TV – inizia la preparazione in vista del match con gli umbri, sotto gli occhi del presidente Walter Taccone, che ieri non ha lesinato parole d'elogio per la voglia del neo mister di non speculare sulla situazione di difficoltà del club non inserendo rinnovi automatici in caso di salvezza nel suo contratto con scandeza 30 giugno. Novità non solo sul fronte tecnico. Ieri è arrivato in città Alex Gravina, direttore commerciale dell'Italpol Vigilanza Srl, azienda romana che, come noto, punta all'acquisizione della maggioranza delle quote della società irpina. Lungo colloquio, passi in avanti e grande ottimismo in merito a una “fumata bianca”, ora più che mai vicina.