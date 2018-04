Avellino - Perugia: convocati e probabili scelte di Foscarini Il mister trevigiano varerà un assetto camaleontico: nell'elenco dei 23 c'è anche una sorpresa

di Marco Festa

Allenamento di rifinitura questo pomeriggio, a porte chiuse, al "Partenio-Lombardi" per l'Avellino. Per la sfida casalinga di domani (ore 20:30) contro il Perugia, valida per la trentaquattresima giornata di Serie B, il tecnico Foscarini ha convocato 23 calciatori. Tra questi, a sorpresa, c'è Gavazzi. Nell'elenco figurano anche Cabezas e Vajushi, ma solo il secondo potrebbe stringere i denti e andare in campo in extremis dopo la contusione al piede destro subita nel corso dell'allenamento dello scorso venerdì sera. L'esterno ecuadoriano sarà invece, salvo assai improbabili colpi di scena, costretto a dare forfait dopo aver denunciato noie muscolari.

Sul fronte del modulo e degli interpreti si va dunque verso l'adozione di un 4-4-2 che potrà mutare forma, in fase di possesso, in un 4-3-1-2 per effetto della licenza concessa a capitan D'Angelo di posizionarsi, partendo dalla sinistra, alle spalle del tandem d'attacco composto da Castaldo e Asencio. A completare il centrocampo De Risio, Di Tacchio e, per l'appunto, uno tra Molina e Vajushi. In difesa, davanti a Lezzerini, spazio a Pecorini, Ngawa, Migliorini e Rizzato (in vantaggio su Falasco). Non convocati i lungodegenti Bidaoui, Iuliano, Lasik e Radu.

L'elenco dei 23 convocati (in ordine alfabetico e preceduti dai rispettivi numeri di maglia).

Portieri: 20. Casadei, 22. Lezzerini.

Difensori: 13. Falasco, 3. Marchizza, 6. Migliorini, 16. Morero, 15. Ngawa, 2. Pecorini, 29. Rizzato.

Centrocampisti: 8. D’Angelo, 23. De Risio, 14. Di Tacchio, 11. Gavazzi, 27. Laverone, 17. Molina, 4. Moretti, 21. Morosini, 7. Vajushi, 33. Wilmots.

Attaccanti: 9. Ardemagni, 19. Asencio, 30. Cabezas, 10. Castaldo.